美抗议活动升级被武力威胁 美式双标遭网民谴责

近日，美国警察因执法不当致非裔男子死亡事件在明尼苏达州明尼阿波利斯市引发大规模示威活动，部分抗议活动升级为骚乱，出现打砸抢烧事件，不少商店被抢，一些建筑和车辆遭破坏和焚烧。

29日，美国总统特朗普在社交媒体上威胁要对“暴徒”动用武力，称“抢劫开始之时，就是开枪之时”。

△特朗普社交媒体截图

新视频显示三名警察曾压在非裔受害人身上

25日，明尼阿波利斯市警察德里克·沙文在执法时用膝盖压住非洲裔男子乔治·弗洛伊德的颈部，导致他无法呼吸，弗洛伊德在送医后不幸死亡。29日，有网民在社交媒体上发布的最新视频显示，事发当天，弗洛伊德曾被三名警察压在地上。视频中能听到弗洛伊德用虚弱的声音求救：“我喘不过气来了，请让我站起来。”

这一视频的拍摄者仍未证实身份。美国联邦调查局要求目击民众提供视频或照片以协助调查。

弗洛伊德死亡事件发生后，明尼阿波利斯市警察局将4名涉事警察解职。29日，德里克·沙文被逮捕，并以三级谋杀罪和过失杀人罪起诉。目前还没有对其他3名涉事前警察进行起诉。

美国多地抗议活动升级 警察与示威者发生冲突

弗洛伊德死亡事件发生后，除了明尼阿波利斯市外，抗议活动还蔓延至全美多座城市，多地发生示威者与警察冲突事件。

29日，美国首都华盛顿举行抗议活动，抗议者在美国财政部建筑外墙喷涂反对特朗普的口号，并在白宫外高喊口号“举起手来，不要开枪！”在白宫外的拉法耶特公园，一些抗议者还与白宫特勤人员发生冲突。

△在加州圣何塞市，警察制服一名示威者（图片来源：美联社）

在纽约，一些抗议者在巴克莱中心附近与警方发生冲突，有抗议者向警察投掷水瓶等杂物。

在佐治亚州亚特兰大市发生的抗议活动中，美国有线电视新闻网（CNN）总部大楼玻璃被抗议者砸毁，还有警车被抗议者点燃，抗议人群与警方爆发冲突。亚特兰大市市长凯莎·博顿斯对该市游行示威活动中出现的暴力行为表示谴责，并批评这些暴力抗议者的行为。

△亚特兰大市警察与示威者发生冲突（图片来源：美联社）

在肯塔基州路易斯维尔市，当地电视台记者在直播抗议游行时被警察用胡椒弹射击。在该市前一晚的抗议活动中，有7人中枪，2人被送往医院。

△示威者与达拉斯市警方发生冲突（来源：美联社）

难题来了 美国政客如何掩盖其双重标准？

明尼苏达州局势失控，成了火药桶，美国总统和州长都严阵以待。中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖认为，控制局势并非难事，真正难的是美国政客如何回答以下问题，才能掩盖其双重标准。

去年6月香港修例风波以来，“港独”组织和本土激进分离势力日益猖獗，暴力恐怖活动不断升级。美国政客居然将香港发生的打砸烧事件描述为“一道美丽的风景线”，还用“美国同香港人民站在一起”来鼓励香港的暴力行为。但是，特朗普、明尼苏达州州长沃尔兹以及西方媒体都将明尼苏达州的情况定义为“骚乱”。

任何诉求都不能成为采取暴力行为的借口。香港的激进分子冲击毁坏立法会大楼，暴力袭击甚至咬伤执法警察，冲击中央政府驻港机构并污损国徽，这些行径都严重破坏公共秩序与安全。香港警察一直在文明执法，但西方政客和媒体硬要把暴行“洗白”成和平示威，反而污蔑香港警察“残暴”。

如今，沃尔兹宣布在明尼阿波利斯市及其周边地区实施紧急状态，并向国民警卫队发出动员令。特朗普提出要动用军队支持州长行动，甚至声称一旦抢劫开始，警察和军队就必须开枪。

美国国内示威行动的背后是长期存在的种族歧视问题。美国对于自身问题视而不见，反而惯于对他国指手画脚，甚至恶意中伤。这种方式不但不能改善自身人权状况，反而会为真正的暴行张目。

美式双标引网民谴责

在海外社交媒体上，美式双重标准也遭到了网民的抨击与谴责。

网民：“在香港发生同样的骚乱被我们的政客称为民主、美丽的风景线。真是双标……”↓↓↓

网民：“讽刺的是，西方一些政客和媒体对此次骚乱完全采取双重标准。在香港问题上，支持暴徒的暴力抗议活动，却在自己的国土上威胁射杀暴徒。不管背后的意图是什么，暴力就是暴力。”↓↓↓

网民：“抢劫开始的时候就开枪？一边批评香港警方应对暴乱的方式，一边却对明尼阿波利斯骚乱直接采用谋杀的方式镇压，这种双标真是令人厌恶。这个国家已然迷失了方向。”↓↓↓

网民：“他们（美国政客）只与中情局或美国国家民主基金会支持的抗议者站在一起。”↓↓↓

网民：“等等，美国怎么能用武力镇压骚乱呢？这在香港都不行。总是实行双标。”↓↓↓

(责编：杨光宇、曹昆)