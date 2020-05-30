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美媒戳破特朗普制裁中国政策的“别有用心”

2020年05月30日20:10  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 北京时间5月30日凌晨，美国总统特朗普在记者会上宣称，美国将取消香港作为单独海关和旅游地区享有的优惠待遇。他同时表示，将制裁“有损香港自治”的官员；暂停被认定为有损美国国家安全的中国学生入境；指示金融工作小组研究中国企业在美国资本市场的上市行为等。他同时还宣布退出世卫组织。

所谓制裁“雷声大雨点小”

如美国媒体所说，“特朗普对世界第二大经济体表达愤怒的标志之一，就是周五早上他只在推特上写了‘CHINA!’一个单词。”然而这种愤怒究竟“值几个钱”？美国媒体认为，特朗普“激动的言辞大于具体的行动”。

《华盛顿邮报》评论，他制裁中国的正式宣言中，尽管尖刻的修辞十分冗长，但是细节却很短。美国企业研究所学者德里克·西塞斯对《洛杉矶时报》表示，特朗普宣布的制裁措施的模糊性和时间线的缺乏，导致其在具体行动方面几乎是“零”。

不过，美国确实采取了实质的行动，就是退出世卫组织。这也被认为是反对中国的一个表现形式。《今日美国》表示，特朗普退出世卫组织是另一番“甩锅”的尝试，是为了转移公众对他抗疫不力的注意力，但是最后这种行为可能会伤害美国。

“因为美国在发达国家中，抗疫表现最差，却在愈演愈烈的全球疫情中停止资助世卫组织，这很尴尬——是一种软弱、恐慌、寻找替罪羊的标志。”该网站引用美国前国务院官员布雷特·麦格克的推特表示。

就目前来看，美国如采取措施影响几何？

美国政治新闻网站“政治”（Politico.com）发表文章称，如果特朗普真的如口头威胁的那样，取消对香港的所有特殊待遇，首先对美国位于香港的公司将产生严重影响。估计有8.5万美国公民居住在香港，许多都在超过1300家美国企业工作。根据2019年国务院的报告，美国主要金融公司都在香港有办公室，共涉及上千亿美元资产。

彼得森国际经济研究所高级研究员查德·波恩接受CNN采访称，取消香港的特别关税地位将“几乎不会立刻产生影响”，因为2019年，美国从香港进口的产品价值还不到50亿美元。

相比之下，美国从中国大陆进口了4520亿美元商品。“讽刺的是，如果中国要通过增加关税的方式回击，将产生更大影响，因为美国每年对香港的出口额超过300亿美元。”波恩说。

转移对反种族主义暴乱和疫情注意力

既然“雷声大雨点小”，“雷声”必然有其他的意义，即转移民众对美国国内危机四伏的注意力。

目前，美国各大媒体的头条和大幅版面均集中在“非裔美国人弗洛伊德遭白人警察暴力执法致死引发的大规模抗议”上。多家媒体报道，尽管是新闻发布会，但特朗普没有回答任何记者的问题，因为这些问题可能会集中在全美关于非裔美国人死亡的愤怒，及其引发的城市暴乱。

美国广播公司（ABC）就此撰写的新闻标题为“特朗普宣布对中国实施制裁，同时终止与世卫组织关系”，并在这行大标题下写道：他在记者会上没有提到乔治·弗洛伊德的死亡。

报道强调，在周五下午的发言中，特朗普没有提到弗洛伊德，那个被白人警察跪压致死的黑人，以及之后引起的全国性抗议。记者会最后，特朗普在记者一片关于弗洛伊德和明尼苏达州的喊叫中离开。

美国有线电视新闻网（CNN）称，在特朗普言辞激烈地宣布制裁之际，正值美国疫情死亡人数超过10万，同时大规模抗议正在明尼阿波利斯展开，但是他对这两件事闭口不提，转而集中火力攻击中国是地缘政治威胁。

《华盛顿邮报》援引参议员查尔斯·舒默的话指出，特朗普正企图利用中国转移对疫情和遭受重击的经济的注意力。

“特朗普总统的玫瑰花园记者会现在非常可悲，”他说。“这完美地暴露了他在国家最需要他的领导时的无能。唯一的问题是，特朗普总统究竟是害怕领导，还是他只是不知道如何领导？”

利用“制裁中国”作为选举策略

美国媒体指出，去年香港发生暴乱时，特朗普表现较为“安静”，而在疫情严重后，他转变了语调。特朗普此举是想将中国树为“敌人”，这是他大选测策略的一部分。

《洛杉矶时报》称，特朗普宣布制裁中国时，他正在与共和党候选人拜登博弈，他的竞选策略就是令自己显得比对方对中国更加强势。通过指责中国，他掩饰了对他导致10万以上美国人因疫情去世的批评。

随着疫情和许多自己造成的危机正在令他再次当选前景变得复杂，特朗普企图利用中国议题吸引眼球，点燃其支持者的民族主义热情，就是这种热情支持了他在2016年赢得选举。

保守党智库“国家利益中心”高级主任亨利·J·卡齐亚尼斯告诉《洛杉矶时报》，特朗普可以尝试并谴责中国，将其作为自己所有经济和金融问题的替罪羊，并宣称，我是看到问题的那个人。特朗普的目的是将中国变成新的希拉里·克林顿，一个可以不断谴责的敌人，作为他再次当选总统的理由。（徐祥丽）

(责编：杨牧、刘洁妍)
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