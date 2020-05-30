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美国政要学者谴责特朗普宣布终止与世卫组织关系决定

2020年05月30日17:20  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿5月29日电（记者孙丁 刘品然）美国总统特朗普29日宣布美国将终止与世界卫生组织的关系，引发美国政要和学者强烈抨击。

　　美国国会参议院少数党领袖、民主党人查克·舒默在社交媒体上说，美国新冠病毒死亡病例超过10万，而且还在增加，4000万人申请失业救济，但特朗普只对找替罪羊感兴趣。

　　美国西弗吉尼亚州联邦参议员、民主党人乔·曼钦发表声明说，全世界正在抗击新冠病毒。美国难以独立消灭这一病毒，退出世卫组织太鲁莽。曼钦呼吁特朗普重新考虑这一决定。

　　美国疾病控制和预防中心前主任、流行病专家汤姆·弗里登说，美国“背叛”世卫组织让美国乃至全世界都变得更不安全。

　　美国智库外交学会全球卫生项目主任托马斯·博利基说，这是遗憾的一天，美国放弃了全球卫生领袖的角色。世卫组织正在协调全球应对新冠疫情的努力，特朗普做出这样的决定让人无法理解、难以接受。

　　美国乔治敦大学全球卫生法教授劳伦斯·戈斯廷说，世卫组织正努力团结世界，而美国政府却在破坏国际合作，非常不负责任。特朗普的决定将导致美国乃至全世界许多人丧命。

　　美国哥伦比亚大学医学中心助理教授、纽约市急诊医生克雷格·斯潘塞指出，特朗普针对世卫组织的决定不只会影响应对新冠疫情，还会破坏重要的全球卫生项目，比如小儿麻痹疫苗接种。

　　特朗普29日在白宫记者会上说，由于世卫组织“拒绝执行美方所要求的改革”，美国将终止与世卫组织的关系，并将本该向组织缴纳的会费调配至别处。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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