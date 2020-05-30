哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例数突破1万

人民网努尔苏丹5月30日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，5月29日哈全国新增450例新冠肺炎确诊病例。截至当地时间5月30日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到10382例，康复5057例，死亡37例。

统计数据显示，哈萨克斯坦3个直辖市和13个州前一日发现新增病例，仅阿克莫拉州“零新增”。单日确诊病例数最多的地区包括：首都努尔苏丹（89例）、直辖市奇姆肯特（51例）、阿特劳州（44例）、卡拉甘达州（41例）和最大城市阿拉木图（37例）。与28日相比，哈萨克斯坦全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为4.5%。

值得注意的是，根据哈卫生部公布的数据，在全国范围的紧急状态结束前夜，即当地时间5月10日22时45分，哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例数为5090例。此后19天，哈累计新增确诊病例达到5292例，增幅约为104%。

另据哈通社5月30日报道，哈萨克斯坦将逐步恢复同俄罗斯、中国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及蒙古等邻国的跨境公路运输线路。哈工业与基础设施发展部副部长卡玛利耶夫日前对媒体表示，随着邻国疫情渐趋稳定，哈将逐步恢复于3月16日中断的跨境公路客货运输线路。

3月13日，哈萨克斯坦首度确诊新冠肺炎病例。3月16日，总统托卡耶夫签署命令，宣布全国进入紧急状态。5月11日，经历两次延期的紧急状态宣告结束。5月29日，哈跨部门防疫委员会决定，自6月1日起取消国内各地的检查站，恢复大中城市之间的铁路运输线路和地区间公路客运线路。

(责编：刘叶婷、杨牧)