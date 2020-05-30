美英试图推动安理会讨论香港安全立法的图谋以失败告终?

人民网联合国5月29日电（记者 李凉）5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》。美国、英国出于自身政治目的，对此指手画脚，横加干涉并试图阻挠，妄图推动联合国安理会举行公开视频会议进行讨论。中国对此表示强烈反对，绝大多数安理会成员均不支持美方提议，认为涉港问题属于中国内政，与安理会职责无关。安理会拒绝了美国无理要求，美方图谋以失败告终。

面对中国和安理会成员的强烈反对，美、英只能在安理会非正式磋商“其他事项”下提及香港问题，但遭到中方强烈反击和安理会成员普遍反对。各方普遍敦促美、英停止干涉别国内政，停止对中国进行无端指责的错误作法。安理会未就此达成共识，未进行任何正式讨论，美、英举动草草收场，无果而终。

针对美、英等个别国家关于香港问题发表的谬论，中国常驻联合国代表张军大使予以严厉驳斥。张军表示，美、英妄议香港问题，完全是颠倒黑白，中方坚决反对、完全拒绝。香港是中国的特别行政区。香港事务纯属中国内政，不容任何外来干涉。涉港国家安全立法不对国际和平与安全构成任何威胁，安理会不应以任何方式介入。

张军指出，去年6月以后，香港发生一系列严重有组织暴力、分裂活动，一些境外和外国势力公然给予支持，对中国国家安全构成现实威胁。中国全国人大根据中国《宪法》和香港基本法的规定，建立健全香港维护国家安全的法律制度和执行机制，完全符合维护国家安全需要，完全有充分依据，不影响香港高度自治，不影响香港居民的权利和自由，有利于落实“一国两制”政策，有利于香港的繁荣稳定。

张军强调，中国对香港进行管治的法律基础是中国《宪法》和香港特区基本法，绝不是《中英联合声明》。对于回归后的香港，英国无主权、无治权、无“监督权”。美国更没有资格、没有权利假借联合声明对香港事务说三道四。美、英出于不可告人的政治目的，赤裸裸地干预香港事务，对暴力犯罪分子撑腰打气，对香港特区政府威胁恫吓，对香港发生的严重暴力负有不可推卸的责任。美、英等国对香港事务的粗暴干预，是中方推进香港国安立法的重要原因。

张军指出，美国一方面在世界各地滥用武力、搞单边制裁、政权更迭，另一方面大搞单边主义，接连退出气候变化《巴黎协定》、《伊核问题全面协议》、《中导条约》、《开放天空条约》等国际法律文书。这些才是世界动乱之源，这些才是对国际和平与安全的真正威胁，是安理会真正应该讨论和关注的问题。

张军强调，我们敦促美、英等国立即停止干预香港内部事务，立即停止霸权主义和强权政治的做法，管好自己的事，不要到处制造麻烦。无论美、英说什么，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。任何借香港问题干涉中国内政的图谋都必然失败。

(责编：刘叶婷、杨牧)