俄批评美国终止与世卫组织合作行为

人民网莫斯科5月30日电（记者张晓东）29日美国总统特朗普宣布，因为世卫组织拒绝进行被要求的改革，美国将终止与该组织的关系。美国的这一举动引起世界各国舆论关注，也激起包括俄罗斯在内世界各国官方的谴责。俄罗斯联邦委员会（议会上院）、俄罗斯外交部等机构纷纷予以谴责。

俄罗斯联邦委员会外交事务委员会主席科萨乔夫认为，美国总统此举是没有明白风险所在及意识到自己的责任。”如果全球领导地位是对部分全球机制的破坏与蛮横地控制其他机制企图的话……这就不是全球领导力。这是一种阵性发作，这是一种丑态，这是一种威胁，这不是什么领导地位。“科萨乔夫在脸书上如此写道。

自从全球爆发新冠疫情以来，俄罗斯一直支持世卫组织的工作，按照其要求指导积极防控本国疫情，维护世卫组织的权威性。此前俄罗斯外长拉夫罗夫表示，世卫组织需要完善，但这应该在对所有现有各种因素清醒分析的基础上进行。

在美国作出上述宣布的第一时间内，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃发表声明指出，在世界需要团结一致来抗击新冠疫情大流行之时，美国此举是对该领域合作国际法基础一大打击。”美国公共卫生体系应对疫情的糟糕表现使华盛顿没有有机会谈论该领域的领导地位。“扎哈罗娃如是说道。

“世界卫生组织领导层获悉美国终止与其合作的消息后，正在对因美国行为而使其进行的一些全球卫生计划可能受到损失作评估。”世卫组织驻俄罗斯代表武伊诺维奇作出上述表示。

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