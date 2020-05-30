中国国家电网公司老挝万象环网输变电项目有序复工

人民网曼谷5月30日电（记者孙广勇） 5月上旬以来，随着老挝境内疫情形势好转，老挝《关于加强新冠肺炎(COVID-19)疫情防控措施》6号总理令到期，老挝政府逐步放宽防疫措施。此前按要求暂停现场施工的老挝万象500千伏/230千伏输变电项目已获准复工，正在积极防控疫情的同时，有序推进生产和建设。

万象环网输变电项目东坡西变电站电缆沟基础施工现场，几十名当地工人在施工队伍工长魏义斌的带领下干的热火朝天，钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、养护拆模等各项工序有条不紊进行。

现场施工暂停期间，项目部灵活调整工作方式，持续推进项目设计、货物发运、物资管理等工作，同时做好现场复工及防疫各项准备。受疫情影响，国际航班取消，国内施工人员无法按期抵达现场，项目部统筹协调，在当地引入一批有经验的施工力量，收到复工令后便立即投入建设。材料、设备，工程机械等物资也提前落实到位。

施工现场负责人丁正介绍，“现场复工以来一切进展顺利，我们要加油猛干，争取尽快把时间抢回来、把影响的进度夺回来。”

6月，老挝进入长达四个月的雨季，对现场施工带来新的困难。项目部提前编制预案、制定雨季施工措施，做好排水、防汛准备，对应对雨季的施工材料、临时设施、临时用电、机械设备、消防设备、外架防护、排水设施等进行全面加强，并建立雨季常态检查机制，保证雨季施工安全质量，努力保障项目整体进度不受影响，为当地复工复产增添信心。

施工现场采取封闭管理，每日两次进行体温检测，加强健康监测记录，定期做好现场消杀，确保建设防疫“两不误”。

老挝万象500千伏/230千伏输变电项目由国家电网中国电力技术装备有限公司以EPC模式建设实施，工程于2017年11月在中老两国元首见证下签署项目贷款协议，2019年4月奠基开工。工程范围包括500千伏和230千伏两部分，投运后将助力老挝北部、中部和南部电网互联互通，增强老挝中部电网结构，满足中部向万象市及泰国供电的需要。

疫情发生以来，中电装备公司老挝代表处一线人员坚守海外工作岗位，克服疫情“境内上半场、境外下半场”种种不利影响，多措并举保障工程建设，用高质高效履约擦亮中央企业海外名片，在这场“打满全场”的疫情阻击战中展现出“一带一路”中国海外建设者担当风采。

下一步，中电装备公司将做好复工后疫情防控工作，加快推进建设，确保万象环网输变电项目2022年4月按期投产。

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