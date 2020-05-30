美国失业民众“难见曙光”

美国劳工部28日公布数据显示，自3月中旬美国各地为遏制新冠疫情发布“居家令”等防控措施以来，已有累计超过4100万民众首次申请失业救济。

不少在服务、娱乐和旅游休闲行业供职的人失业后生活遭遇巨变，日子捉襟见肘。经济学者警告，官方数据所反映的问题可能只是美国就业市场危机的冰山一角。

【艰难度日】

来自田纳西州纳什维尔的摇滚乐队管理员凯莉·凯尔索30岁，上周刚拿到她两个多月前申请的失业救济金，数额与她跟随乐队巡回演出时每周拿到的1250美元不可同日而语。凯尔索暂时不愿转行，不过她有美容资格证书，说实在走投无路就去给人打理发型。

与凯尔索相比，西弗吉尼亚州马丁斯堡的便利店收银员谢莉·休特运气更差一点。她的失业救济申请3月19日已获批准，但至今没收到钱，只能刷信用卡举债度日。眼下她还发愁，如果再拿不到钱，已申请延期的房贷到期后该如何偿还。

还有人还没申请下来失业救济。吉尔·斯洛姆巴先前在纽约州布法罗市同时打三份工，在两家诊所做牙科护理员并兼职酒保，但3月17日以来一直待业，7周后才找到帮助她完成失业救济申请的专业机构，却发现她的个人就业档案不全。斯洛姆巴告诉英国《卫报》，她最近上传了W2个人收入报税表，“希望几天后能通过”。

在芝加哥为一家航空公司餐饮承包商开车的阿德里安娜·卡斯蒂略3月底以来一直休病假，4月16日新冠病毒检测呈阳性。但由于从事“必要性”工作，她无法申请失业救济，只收到过24小时的病假工资。卡斯蒂略既烦心又害怕，因为她没钱还下月房贷、买食物、付账单、缴水电费。而且，她已咳嗽数周，害怕复工后病情加重，因为公司的厨房没人打扫，也没人执行“保持社交距离”措施。

疫情同样让60多岁的癌症康复患者桑德拉·里韦拉·德尔瓦尔骤然跌入深渊。德尔瓦尔在佛罗里达州做客机机舱清洁工作，3月13日出现类似感冒症状，她没有获得新冠病毒检测机会，医生建议她自我隔离两周。没想到无薪休假两周后，主管突然让她下岗。德尔瓦尔顿时失去全部收入来源，还要供养老父，寄出的失业救济申请如石沉大海，她“不知道如何活下去……感觉要疯了”。

按照《卫报》描述，全美各地民众都因疫情受到严重冲击，商店关门、工厂停产、赫茨租车行和梅西百货等知名企业申请破产……不少人的生活被按下“暂停”键、滑向贫困边缘，甚至连每日温饱都成了问题。

【冰山一角？】

失业率高企可能对美国经济造成深远影响。美国失业率4月达14.7%，创大萧条以来新高，不少人预期5月失业率可能进一步攀升至将近20%，在2021年年底前维持两位数。

尽管劳工部数据显示美国上周首次申请失业救济人数连续第八周环比回落，按照美联社的说法，这一数据依然处于历史高位。一些经济学者警告，这说明企业经营活动受到严重冲击，可能就此永久性缩减雇员规模，而非疫情期间暂时裁员。

自由职业网络中介平台Upwork首席经济师亚当·奥齐梅克说，疫情对经济造成的摧毁效果“无法很快消解”。

失业潮似乎已从首当其冲的餐饮业和零售业蔓延至更多行业。华盛顿州内已有保险企业裁员，纽约州则报告信息技术企业就业岗位削减。

连公务员都可能饭碗不保。经济学者预期，州级以下地方政府因疫情税收大幅下降，可能导致政府部门今后数周内裁员。华盛顿州失业申请周报中已出现政府雇员下岗数据。

美联社分析，失业潮的真实图景可能更黯淡。因为官方只统计明确表现寻求就业意愿的失业者，而不少失业者可能因太多企业关门而感觉此时尝试再就业毫无意义，官方数据无法体现这类人的数量。（海洋）（新华社专特稿）

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