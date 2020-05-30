联合国官员敦促美国严肃对待黑人生命

就又一名美国黑人在白人警察“锁喉”执法过程中死亡，联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特28日说，种族歧视在美国“根深蒂固”，美国必须采取“严肃行动”阻止更多黑人死于警察之手和种族歧视。

【乔治·弗洛伊德、埃里克·加纳、艾哈迈德·阿贝里……】

“已经有众多手无寸铁的非洲裔美国人死于美国警察和普通民众之手，这是最新一例。”巴切莱特在声明中说。

“数年来，布伦娜·泰勒、埃里克·加纳、迈克尔·布朗以及其他许多手无寸铁的非洲裔美国人死在警察手上，现在，我难过地加上乔治·弗洛伊德的名字。另外，还有人死在普通民众的武器之下，如艾哈迈德·阿贝里和特雷文·马丁。”

弗洛伊德是明尼苏达州明尼阿波利斯市一家餐厅的保安。当地警方25日处理一起使用伪钞购物案时，认为弗洛伊德有嫌疑。一名白人警察在弗洛伊德双手被铐的情况下用膝盖压住他的脖子，把他按在地上，不顾他“我喘不上气”的求饶，直至急救人员赶到才松开。弗洛伊德被送往医院后死亡。

不少路人目睹这一过程并呼吁警察放开弗洛伊德。这一事件的视频在网上传播，引发舆论谴责和民众抗议。那名白人警察和3名在现场的同事次日被开除，警局和联邦调查局正在调查这一事件。

埃里克·加纳是纽约市烟贩，2014年因涉嫌非法售烟，在被捕程中遭警察用胳膊扼住咽喉致死。布朗2014年在密苏里州弗格森市遭一名白人警察拦截搜查并开枪打死。布朗没有武器，身中6弹。

阿贝里今年2月在佐治亚州格林县一条道路上慢跑时遭一对白人父子开车拦截并枪杀，后者称他们怀疑阿贝里是窃贼。

泰勒今年3月在肯塔基州路易斯维尔市住处遭警察开枪打死。警方当时正在执行扫毒任务。泰勒的男友说，警察未表明身份就强行闯入，他以为是歹徒，开了一枪自卫。一名警察中弹受伤，警方开了20多枪，泰勒身中8弹死亡。泰勒和男友没有犯罪和涉毒案底，住所没有查出毒品。

【种族歧视“根深蒂固”】

巴切莱特指出，种族歧视在美国“根深蒂固、无处不在”，必须“全面审视、正确认识和对待”种族歧视在这类致死事件中扮演的角色。

美国皮尤研究中心发布的《2019年美国种族》报告显示，超过四成美国人认定“美国在种族平等方面没有取得充分进展”；近六成人认定“美国的种族关系十分糟糕”；约三分之二受访者说，黑人与执法和司法部门打交道时受到歧视；超过半数非洲裔受访者认为，“美国不可能实现种族平等”。

巴切莱特敦促美国当局，“必须采取严肃行动制止这类杀戮，一旦发生这类事，必须确保正义获得伸张”。

“程序必须改变，防范制度必须到位，”她说，“最重要的是，任何过度使用武力的警察必须为他们的罪行受到指控和起诉。”

就美国联邦检察官和联邦调查局介入调查，巴切莱特予以欢迎，同时指出“在过去许多案件中”，这类调查的结果却是“以有缺陷的依据让杀戮看似合理，或者仅以行政措施处理”。

加纳案件中，一个大陪审团对当事警察作出免予起诉的裁定。在联邦、市和警局三个层面分别调查后，那名警察事发5年后被开除。

阿贝里案件中，那对父子直至本月初阿贝里遭枪杀视频曝光后才被逮捕和受到谋杀罪名指控。这对父子在当地司法和执法部门“有关系”，父亲是退休警察，曾为当地检察官工作。当地一名检察官起初说，这对父子“有正当理由”追逐阿贝里，因而不建议逮捕他们。

明尼苏达州亨内平县检察官迈克·弗里曼28日说，弗洛伊德案视频“令人震惊，没人应该那样做”。“但我的工作是证明他（警察）触犯刑律，而目前没有其他证据支持提起刑事指控”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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