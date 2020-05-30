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特朗普签政令　欲除社交媒体法律“保护伞”

2020年05月30日10:00  来源：新华网
 

美国总统唐纳德·特朗普28日签署行政命令，寻求剥夺法律就用户所发布内容赋予社交媒体的免责权。

一些专家认为，特朗普这一举动是“政治秀”，不会产生法律影响。

【欲监管】

特朗普责令商务部要求联邦通信委员会评估通信规范法有关“保护”社交媒体的条款并提出修订方案。

他在白宫告诉记者，推特、脸书等社交媒体巨头“拥有不受制约的权力”，可以限制、编辑或改变发布在这些平台上的内容，他“不能容许这种事情继续发生”。

依据美国通信规范法第230条，社交媒体是“平台”而不是“出版商”，因而基本不就用户所发布内容承担法律责任。同时，社交媒体有权删除或限制访问淫秽、暴力或其他令人反感的内容。

特朗普签行政令两天前，他的帖子遭推特打上“无确凿依据”标签。他在两条推文中说，加利福尼亚州向“所有居民”分发今年总统选举的邮寄选票，可能导致舞弊。推特以这些推文包含“潜在误导性信息”为由，在推文下方添加“了解有关邮寄选票事实”的提示链接，同时在这一链接导向的新页面里以媒体报道和专家表述为依据，认定这些推文“无确凿依据”。特朗普随后威胁将对社交媒体采取“重大行动”。

特朗普认定，推特核查他的推文内容，从而变成有观点的“编辑”，不再是中立的内容平台。“我们将对它们实行监管，”他说，“我将指示司法部长与各州合作……执行各自的法律，打击这类具有欺骗性的商业行为。”

【“政治秀”】

路透社报道，特朗普试图绕过立法和司法机构，直接修订通信规范法，是他利用总统职权试图迫使私营企业妥协的最新举动。

推特回应，特朗普是对一项“具有里程碑意义的”法律条款采取“政治性举动”；优兔网站母公司谷歌说，这一举动损害美国经济。

美国耶鲁大学法学教授杰克·巴尔金说，特朗普试图利用总统权力恐吓社交媒体，让它们停止审查他发布的内容。斯坦福大学互联网法律专家达芙妮·凯勒说，特朗普的行政命令没有法律依据，也不会有法律影响，只是“政治秀”。

美国总统选举定于11月举行，特朗普准备竞选连任。圣约翰大学互联网法律教授凯特·克朗尼克认为，即便联邦通信委员会依照特朗普的命令采取行动，显然也会遭法院禁止；特朗普这样做旨在寻求政治加分，不在乎是否有实际影响。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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