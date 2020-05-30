疫情下探索如何发展非洲经济

人民网约翰内斯堡5月29日电 （王磊）为了防控新冠肺炎疫情，南非政府自3月27日起实施全国封锁，严格限制各类商业活动，各行各业都受到严重冲击。南非VinPro葡萄酒贸易协会的CEO官里科·巴森（Rico Basson）日前就曾表示，单酒类行业预计就将失去近12万个工作岗位。

危机之下往往蕴藏机遇。全国封锁限制零售业只允许出售药品、食品等生活必需品，受影响的包括线下门店渠道和线上电商渠道。随着封锁天数日益延长，民众要求开放电商全品类销售的呼声也日益高涨。于是在全国封锁降为四级时，南非政府解除了对电商零售业的限制，允许电商销售全品类商品。

据南非第一大电商TAKEALOT介绍，截至5月18日，TAKEALOT整体销售额达到10亿兰特，5月份同比增长184%，占南非整体电商销量的70%，创历史新高。其中，小家电增长190%，电视增长240%，手机增长210%；大家电在销售刚恢复的前四天即增长了418%。值得一提的是，来自中国的家电品牌海信，5月份在TAKEALOT渠道的出货额相比封锁前增长了260%，其手机产品销售增长485%；其电视产品销售增长180%，在TAKEALOT渠道内占比达到惊人的41%，超越三星，长期稳居行业第一，已成为当地名副其实的领导品牌。 除了取得销量领先，海信的每款产品都取得了很高的用户评价，其热销型号甚至得到了用户的全五星好评。这些均表明，中国企业只要用心做好产品，一定会赢得海外用户的青睐。

疫情影响下网购替代线下门店成为南非人购物的“新选择”。线下零售受疫情冲击较大，线上零售一枝独秀，正飞速发展壮大。海信公司针对疫情下南非电商的“新常态”，不仅提前做好策略部署，同时也积极与TAKEALOT沟通，将中国的电商经验分享给对方。例如优化电商平台产品展示信息，帮助消费者全面了解产品；与物流公司合作，全面优化产品供应、配送能力，缩短产品交付周期，提升订单配送体验等。据悉，海信将在后续开展大规模的促销活动，给南非消费者带来更多的优质产品。海信中东非大区兼南非公司总经理刘斌表示，“目前南非电商仍处在早期发展阶段，而整个中东非的电商市场仍然是蓝海。中国企业应该主动出击，抓住机遇做大做强，把中国制造的价值带给消费者！”

其他非洲国家的电商也在借机发力。据肯尼亚通讯管理局（CA）最近的研究显示，疫情发生前只有0.5%的肯尼亚人网购，信任是个大问题。现在，许多电商平台已经采取了可信的方法，包括引入货到付款的业务模式。肯尼亚人正在放弃购物中心、餐馆和酒吧，开始上网购买家庭用品等必需品。

非洲已经认识到电子商务的重要性。根据在线统计、市场研究和商业情报门户网站Statista的数据，非洲和中东电子商务市场的收入为185.83亿美元，预计到2023年将增长到274.17亿美元。这种上升趋势也意味着现在非洲各国政府需要齐心协力完善基础设施从电子商务中获利。

目前，共有24个非洲国家，其中包括肯尼亚、卢旺达、乌干达、南苏丹、赞比亚和南非等覆盖约6亿人口，达成通过信息和通信技术加速社会经济发展的共识，这无疑可以推动跨境电子商务迎来更大规模发展，以便向约13亿非洲人口提供服务，。

5月14日，联合国副秘书长兼非洲经济委员会执行秘书松圭应邀参与中国网购平台的“直播带货”，3000包卢旺达品牌大猩猩咖啡在瞬间一抢而空。松圭表示，希借助阿里巴巴首倡的电子世界贸易平台（eWTP）售卖更多来自非洲大陆的商品，比如埃塞俄比亚的咖啡、马里的黄油、喀麦隆的白胡椒、科摩罗的香草、马达加斯加的藏红花和塞内加尔的花生等。

除了直播带货，阿里巴巴还帮助非洲培养电商人才。杭州师范大学阿里巴巴商学院就是以互联网经济为特色的商学院。在这里，来自非洲卢旺达的留学生不仅可以学到互联网、国际贸易和跨境电商的知识，还能亲身体验中国数字经济的发展。阿里巴巴集团副总裁黄明威说：“通过4年本科系统的学习，我们希望卢旺达的学生能融入中国的数字经济浪潮中，也希望他们回到卢旺达以后成为数字经济的中坚力量。”

中国企业在非洲电子商务发展中不仅是受益者，也是参与者、建设者。中非人民携手并进，分享交流成功经验，合理规划发展蓝图，必将推动非洲电商实现跨越式发展。

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