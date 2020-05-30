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布鲁塞尔中国文化中心举办线上活动庆六一

2020年05月30日09:15  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔5月29日电 （记者方莹馨）5月29日，布鲁塞尔中国文化中心联袂上海木偶剧团举办了线上海派木偶剧《狮子舞》暨儿童欢乐主题活动，用喜庆有趣的木偶剧陪比利时和欧洲小朋友线上过“六一”。

为了庆祝“六一”国际儿童节，中心自5月12日起，联合中国上海木偶剧团奉上木偶剧《蛤蟆与鹅》和《东郭先生与狼》经典珍贵视频，开启江南文化主题海派木偶剧系列庆祝活动。1990年创排的童话木偶剧《蛤蟆与鹅》讲述的是，在荷花盛开的水塘边，一对恩爱的大白鹅生下了四个蛋，而蛤蟆却成了它们的妈妈。1983年创作完成的折纸杖头木偶剧《东郭先生与狼》，根据中国著名的寓言故事改编而成，该剧采用上海木偶剧团独创的折纸木偶，形式新颖，表演生动有趣，受到比利时和欧洲小朋友喜爱。

5月22日中心推出木偶剧《红绸舞》和《进城》微视频。《红绸舞》中，红绸舞出魅人的绝技，一曲梁祝奏出无限情思。传统木偶小剧《进城》讲述了一个贪财的门官，由于他的愚昧闹出不少笑话。29日推出的《狮子舞》通过欢乐喜庆的木偶表演再现了舞狮的精彩与灵动，看了令人忍俊不禁。

木偶剧在中国已有2000多年的历史，为“百戏之祖”。 2006年5月，被列入第一批中国国家级非物质文化遗产名录。近年来，上海木偶剧团创作了《花木兰》《创世—补天》《最后一头战象》等剧。曾荣获“文华奖”“金狮奖”“白玉兰奖”以及各类国际木偶大赛“最佳传统演出奖”“最佳艺术创作奖”等。

为了丰富“六一”庆祝形式，5月27日中心少儿汉语班举办了一堂有趣的网课，小朋友们学汉语、聊海派木偶剧，中心主任葛译友应老师之邀与小朋友们一起上网课、分享交流海派木偶剧，他向小朋友简单介绍了木偶戏以及海派木偶戏的由来，真诚邀请小朋友们到中国去看看美丽的河山，到上海去玩玩，到上海木偶剧团去看木偶剧，还专门给小朋友们准备了具有中华传统文化特色的节日礼物。提线木偶的神奇灵动，海派木偶的炫且酷，视频配乐如此好听……小朋友们饶有兴致地交流学习，在交流中迎“六一”，学习汉语的兴趣更浓了。

据悉，5月30日中心还将在官网和社交平台分享《北京东城区少年宫儿童画》，为“六一”国际儿童节再添艺术氛围。同时还将推出“六一”电影嘉年华活动，让小朋友们在光影世界里过“六一”。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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