俄工企联主席：中国为世界各国恢复经济带来机遇和希望

人民网莫斯科5月30日电 （记者 张光政）俄罗斯亚洲工业家和企业家联合会主席维塔利·曼科维奇日前在莫斯科接受记者采访时说，在刚刚闭幕的中国两会期间，他最关注的是中国经济政策的调整。中国政府工作报告和全国人民代表大会会议出台的一系列促进经济发展的政策让他对中国今后的发展充满了信心。他说，在当今世界经济可能面临深度衰退，国际贸易和投资大幅萎缩，经济全球化遭遇逆流的大背景下，中国经济稳健增长，给包括俄罗斯在内的世界各国恢复经济发展带来了机遇和希望。

“今年的两会因新冠肺炎疫情推迟进行，却引起世人更多的关注。数千名全国政协委员和全国人大代表从各地来到北京，面对面开会。这再次表明，在中国共产党的领导下，中国人民在防控新冠肺炎疫情的斗争中取得了积极成果，相关防疫措施行之有效。”

曼科维奇说。“患难见真情。作为搬不走的好邻居和拆不散的好伙伴，俄中两国在这场抗击疫情的斗争中共克时艰、守望相助。虽然疫情形势严峻，但俄中关系只会加强。”在他看来，出于防疫工作需要，虽然两国都采取了包括减少直航航班和人员往来、关闭边境口岸等限制性措施，但两国间的物流运输仍保持畅通，双方的合作热情未减。

曼科维奇认为，由于许多行业的数字化渐成趋势，再加上疫情的发展使消费者对电商的需求迅速增加，大力发展数字经济、电子商务的时候到了。他举例说，年初以来，俄中双边贸易额逆势增长。俄罗斯成为中国十大贸易伙伴之一，这要归功于在疫情背景下网购方式的广泛运用。尤其重要的是，俄罗斯的商品出口结构发生了变化：食品和农产品出口已经排在第二位，化工产品出口也有显著增长。

“俄中两国在直接投资领域的合作也有着巨大的潜力。最近5年来，俄罗斯大幅改善了投资环境，并为外国投资创造了有利条件。我们对投资和经贸合作感兴趣，并准备为中国在俄罗斯的商务活动提供协助。”曼科维奇说。

中俄今明两年举办科技创新年。曼科维奇从中嗅到了商机。他说，俄罗斯和中国对高技术的需求越来越大，科技创新年为两国各领域之间的合作开辟了新的前景。俄罗斯亚洲工业家和企业家联合会计划设立科技创新合作中心，准备把俄罗斯重要的研究成果、初创公司、高技术推向亚洲市场，同亚洲合作伙伴在吸引风险投资、技术研发和转让等方面开展合作。

据曼科维奇介绍，作为促进俄罗斯和亚洲国家企业间交流与沟通的桥梁和重要的合作平台，俄罗斯亚洲工业家和企业家联合会努力同中国方面保持着密切的联系。目前，俄罗斯疫情仍处于高峰，俄罗斯亚洲工业家和企业家联合会的所有成员在居家隔离期间每天仍坚持远程办公，组织召开两国企业界人士参加的视频研讨会，积极地对中俄两国的市场进行研究，为两国到对方国家投资的企业提供支持。

曼科维奇还透露，如今，俄中两国企业界在为巩固两国传统友谊而努力。今年2月14日，俄中友好协会会议接纳俄罗斯亚洲工业家企业家联合会为新成员。他说：“我们的联合会还发展俄中之间的人文合作。我相信，加入俄中友好协会以后，我们与中国的合作将迎来更多的机会。”

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