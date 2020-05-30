中国代表：中国愿为联合国维和行动作出更大贡献

人民网联合国5月29日电（记者 李凉）5月29日，中国常驻联合国代表张军大使就联合国维和行动日发表视频致辞。

张军表示，72年前的今天，联合国第一个维和特派团联合国停战监督组织开始在巴勒斯坦执行任务。今天，值此联合国维和行动日之际，我向所有维和人员表示衷心感谢和崇高敬意，向为和平事业献出生命的3900多名维和人员表示深切缅怀。

维和行动承载着和平使命。今年是联合国成立75周年。中国高度重视联合国作用，是维和行动的重要参与者和坚定支持者。2015年，习近平主席出席联合国维和峰会，提出一系列重要主张并作出庄严承诺，有关承诺已得到落实。

目前，中国是联合国维和行动第二大出资国和重要出兵国，是古特雷斯秘书长“为维和而行动”倡议维和人员安全问题牵头国之一。中国有2500余名维和人员在9个任务区执行任务，共有18名中国维和人员为世界和平献出宝贵生命。在中国和其他国家共同努力下，安理会首次通过关于维和人员安全问题的第2518号决议。

张军表示，我们将继续以实际行动践行对多边主义与世界和平的承诺，为维和行动作出更大贡献。

1948年5月29日，联合国第一个维和特派团，即“联合国停战监督组织”开始在巴勒斯坦行动。2002年，联合国大会通过决议，决定将5月29日指定为“联合国维持和平人员国际日”。

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