人民网布鲁塞尔5月29日电 （记者 张朋辉）5月29日，中国驻欧盟使团发言人就欧盟有关涉港声明发表谈话，有关内容如下：

香港是中国的特别行政区，香港事务是中国内政。中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。借《中英联合声明》指责中国违背国际承诺是毫无道理的。

维护国家安全历来是中央事权。中国全国人大从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，是依照宪法和香港基本法的规定履行权利和责任。有关决定的目的是为了堵上香港国家安全的漏洞，扭转香港社会出现的混乱失序、暴力肆虐状况，确保香港的长期繁荣稳定。

“一国两制”是中国的基本国策，中央政府贯彻“一国两制”的决心坚定不移。全国人大审议通过关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定，为全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针提供了根本保障，针对的仅是分裂国家、颠覆政权、恐怖活动和外来干涉这些严重危害国家安全的行为，不会影响香港居民的权利和自由，不会影响外国投资者的正当权益。

我们强烈敦促欧方恪守国际法和国际关系基本准则，尊重中方维护国家安全的努力，不以任何形式干涉香港事务和中国内政，以实际行动维护中欧关系的健康稳定发展。

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