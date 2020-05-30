明尼苏达骚乱向全美蔓延 当地政府紧急调动国民警卫队

【环球时报驻美国特约记者 何平 环球时报记者 张旺 刘皓然 青木】因非裔男子乔治·弗洛伊德被白人警察德雷克·乔文“膝盖锁喉”致死，美国明尼苏达州的抗议活动持续进行，28日已是第三天。骚乱局面不仅没有平息，而且呈现出升级态势：当晚，愤怒的示威者一度“占领”明尼阿波利斯市的警察局。直至天亮，大火仍在街头燃烧，数百抗议者仍未散去。市区治安状况极度严峻，示威现场如同“战场”，这迫使明尼苏达州政府紧急调动500名国民警卫队士兵。这股抗议浪潮正向全美延烧，肯塔基州、纽约州、俄亥俄州、科罗拉多州等多地出现抗议势头。有美国媒体人直言道，当下美国正面临两种最致命的病毒：新冠病毒和“歧视病毒”。美国现任政府能遏制“歧视病毒”吗？当美国总统特朗普周五将示威者称为“暴徒”，威胁“抢劫开始之时，就是枪响之时”后，外界更多看到的是美国政治和社会可能会更加分裂。他的发言也让人们想到，此前声称香港发生的打砸烧是“美丽的风景线”的华盛顿政客，现在对待国内的示威是如何手下不留情。

据美国福克斯新闻网报道，28日晚，抗议人群在警察局第三分局大楼外集结，迫使警方从高处向人群抛掷闪光弹和催泪弹等。22时许，数十名示威者冲破大门，在警局内打砸、纵火。这一次，警方未与抗议者冲突，而是选择直接撤离，部分被逼上房顶的警员在直升机的协助下方才脱险。

“今日俄罗斯”电视台说，社会治安力量的全线溃败导致抢劫、纵火和破坏公共设施等恶行28日在“明尼苏达双城”（明尼阿波利斯和圣保罗）频发。市消防部门同时陷入苦战：据一线消防员反映，抗议期间示威者纵火30余起，其中包括16处建筑火灾，多辆消防车被示威者以石块等硬物损坏。警察局第三分局附近的百货商店被洗劫一空，附近店面的玻璃几乎全部被砸，一处汉堡店甚至被烧为平地。

明尼苏达州升级应对措施，州长沃尔兹向明尼阿波利斯和圣保罗紧急调拨500名国民警卫队士兵协助维稳。这两座城市28日宣布进入紧急状态。

“火焰仍在炙烤着我们的街道。”沃尔兹29日上午召开记者会时说，“而这些灰烬恰如那郁积数十年、历经数代未被倾听的苦痛。”他表示，期待对涉事警察的司法行动“迅速”展开。

明尼苏达州的骚乱在全美范围引发连锁反应。28日晚，纽约市的抗议活动升级为暴力冲突，有人向警察啐吐、甚至试图夺取警员配枪，多名警员被打伤。最终，纽约市警局逮捕至少72名抗议者。在肯塔基州路易斯维尔市28日的示威活动中，有7人身受枪伤，其中1人伤情严重。但该市抗议的主题是另一起恶性执法事件：3月，当地一名非裔女子在家中被警方击毙。科罗拉多州丹佛市也出现多股抗议队伍，有人借机打砸车辆、涂鸦公共设施，当地警方用橡皮子弹和催泪弹等进行镇压。俄亥俄州首府哥伦布则有部分抗议者闯入议会大厦。

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