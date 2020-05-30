人民网>>国际

明尼苏达骚乱向全美蔓延 当地政府紧急调动国民警卫队

2020年05月30日05:57  来源：环球网
 

【环球时报驻美国特约记者 何平 环球时报记者 张旺 刘皓然 青木】因非裔男子乔治·弗洛伊德被白人警察德雷克·乔文“膝盖锁喉”致死，美国明尼苏达州的抗议活动持续进行，28日已是第三天。骚乱局面不仅没有平息，而且呈现出升级态势：当晚，愤怒的示威者一度“占领”明尼阿波利斯市的警察局。直至天亮，大火仍在街头燃烧，数百抗议者仍未散去。市区治安状况极度严峻，示威现场如同“战场”，这迫使明尼苏达州政府紧急调动500名国民警卫队士兵。这股抗议浪潮正向全美延烧，肯塔基州、纽约州、俄亥俄州、科罗拉多州等多地出现抗议势头。有美国媒体人直言道，当下美国正面临两种最致命的病毒：新冠病毒和“歧视病毒”。美国现任政府能遏制“歧视病毒”吗？当美国总统特朗普周五将示威者称为“暴徒”，威胁“抢劫开始之时，就是枪响之时”后，外界更多看到的是美国政治和社会可能会更加分裂。他的发言也让人们想到，此前声称香港发生的打砸烧是“美丽的风景线”的华盛顿政客，现在对待国内的示威是如何手下不留情。

据美国福克斯新闻网报道，28日晚，抗议人群在警察局第三分局大楼外集结，迫使警方从高处向人群抛掷闪光弹和催泪弹等。22时许，数十名示威者冲破大门，在警局内打砸、纵火。这一次，警方未与抗议者冲突，而是选择直接撤离，部分被逼上房顶的警员在直升机的协助下方才脱险。

“今日俄罗斯”电视台说，社会治安力量的全线溃败导致抢劫、纵火和破坏公共设施等恶行28日在“明尼苏达双城”（明尼阿波利斯和圣保罗）频发。市消防部门同时陷入苦战：据一线消防员反映，抗议期间示威者纵火30余起，其中包括16处建筑火灾，多辆消防车被示威者以石块等硬物损坏。警察局第三分局附近的百货商店被洗劫一空，附近店面的玻璃几乎全部被砸，一处汉堡店甚至被烧为平地。

明尼苏达州升级应对措施，州长沃尔兹向明尼阿波利斯和圣保罗紧急调拨500名国民警卫队士兵协助维稳。这两座城市28日宣布进入紧急状态。

“火焰仍在炙烤着我们的街道。”沃尔兹29日上午召开记者会时说，“而这些灰烬恰如那郁积数十年、历经数代未被倾听的苦痛。”他表示，期待对涉事警察的司法行动“迅速”展开。

明尼苏达州的骚乱在全美范围引发连锁反应。28日晚，纽约市的抗议活动升级为暴力冲突，有人向警察啐吐、甚至试图夺取警员配枪，多名警员被打伤。最终，纽约市警局逮捕至少72名抗议者。在肯塔基州路易斯维尔市28日的示威活动中，有7人身受枪伤，其中1人伤情严重。但该市抗议的主题是另一起恶性执法事件：3月，当地一名非裔女子在家中被警方击毙。科罗拉多州丹佛市也出现多股抗议队伍，有人借机打砸车辆、涂鸦公共设施，当地警方用橡皮子弹和催泪弹等进行镇压。俄亥俄州首府哥伦布则有部分抗议者闯入议会大厦。

(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved