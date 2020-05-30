日前，中国援助秘鲁抗疫医疗专家组走访了秘鲁首都利马新冠肺炎临时隔离中心，与当地抗疫一线的医护人员进行经验交流。图为中秘两国专家碰肘致意。

新华社/安第斯通讯社

广东：与外国友好省市互助战疫

乌克兰布罗瓦雷市是广东湛江市的友好城市。当地出现新冠肺炎疑似病例，但缺少应对方法和经验，市长伊格·萨波什柯致信湛江市请求帮助。收到来信后，湛江市外事局马上联系广东医科大学附属医院，迅速组织起十多名医疗专家，通过远程视频方式向布罗瓦雷市专家分享了疫情防控和临床救治等方面的经验，并详尽解答了对方提出的问题。

哥斯达黎加埃斯帕萨市是珠海市的友好交流城市。回想今年2月，珠海市医用物资紧缺，年届八旬的华侨古根和先生得知后，带领旅哥珠海联谊联合总会会长古志宏，积极发动哥斯达黎加华侨华人慷慨解囊、踊跃捐资，于2月4日落实了12.6万个口罩和其他物资。然而，随着疫情发展，多个前往中国大陆的国际航班停运，古根和先生心急如焚。2月10日上午，运输方案最终确定，抗疫物资由哥斯达黎加发出，经墨西哥转机后发至香港。看到航空公司落实货物舱位并顺利发货后，古根和先生才松了一口气。

2月19日，在珠海免税集团下属香港恒超公司、珠海通宇物流有限公司、珠海斗门珠船集装箱码头有限公司等多方支持下，这批满载众多哥斯达黎加华侨华人心意的物资终于抵达珠海市。

如今，疫情在全球蔓延，广东省积极与外国友好省市广泛开展互援互助，守望相助。

截至目前，省内17个地市已向或计划向48个国家65个友好城市（含友好交流城市）等捐赠口罩730万个、额温枪6340个、核酸检测试剂盒2.5万个、防护服21880套、医用检查手套11.18万副。

海南：收到菲律宾宿

务省卫生局的感谢信

5月的广州，骄阳似火。海关工作人员仔细审核报送资料，运送到菲律宾巴拉望省的2.5万只口罩将从这里启程。

“菲律宾情况怎么样？”中菲丝绸之路（海南）国际人力资源有限公司董事长蔡志喆看到菲律宾新冠肺炎疫情的相关报道后，打电话询问当地朋友，得知当地医用物资短缺，说：“我也想尽一份力。”

当时，中国市场上医用口罩也非常紧张。“我们联系了多地口罩厂商，都说货源不足。最后通过多方协调，才采购到部分医用口罩。”蔡志喆说。

经过不懈努力，公司最终协调了5万个口罩援助海南省的省级友城宿务省和巴拉望省。“公司一直在跟进此事，我们与宿务省和巴拉望省许多华人企业沟通，联合起来为当地居民开展服务。每个省援助2.5万个口罩，虽然不多，但这是我们的一份心意。”公司董事长助理温科如此表示。

“感谢中国海南省在危机时刻给予我们大力支持，此次捐赠的2.5万个口罩将投入宿务省各医院。新冠病毒正在世界每一个角落迅速蔓延。这是一场人类与无形、可怕的敌人之间的英勇斗争。在这场危机中，我衷心感谢中国的帮助和支持，我们对未来充满希望。大家将通过团结与合作，结束这场没有硝烟的战斗。”接到来自海南的援助后，宿务省卫生局卫生官员克里斯蒂娜在发来的感谢信上这样写道。

“截至5月15日，海南向23个国家36个友好城市捐赠了80万件、总价值265万元人民币的抗疫物资。”海南省外事办公室主任王胜说。

(责编：杨光宇、曹昆)