美国又要“退群”  国际军控危矣

美国的“退群”把戏再次上演。美国国务院近日发表声明称，将向《开放天空条约》其他缔约国发送退约决定通知。此举引发各方对国际军控体系进一步瓦解的担忧。

展示强硬 提高要价

这次，美国的靶子是俄罗斯。据美媒报道，美国国务卿蓬佩奥日前表示，俄方屡次违反《开放天空条约》，并“利用该条约实现扩张目的”。美国国务院的声明称，美国继续留在该条约内已不符合美方利益，将在6个月后正式退出该条约，除非俄罗斯方面能重新履约。同时，白宫方面还宣称，同俄方“达成新协议的几率很大”。

《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。缔约国包括美国、俄罗斯和大部分北约国家，被视为冷战后美欧与俄罗斯构建军事互信的重要措施之一。根据该条约，缔约国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。检查其执行国际武器控制条约的情况，以增强军事透明度、降低各方冲突风险。

“当前，美国国内抗击疫情不力，造成了严重的人道主义危机。一段时间以来，面对国内舆论的批评，美国政府在对外关系中作出一种强硬姿态，希望转移国内视线。此次威胁退约也是其强硬表现之一。”北京大学国际关系学院教授王勇在接受本报记者采访时指出，当前，美国已不再依赖空中侦察来获取军事情报，卫星侦察发挥着更重要的作用，且美国与俄罗斯相比有更明显的优势。美国希望借退约提高要价，对俄罗斯进行威胁，进而显示自己对国际事务的掌控权。

打击互信 各方担忧

“《开放天空条约》是军控中‘合作监控’的成功案例，一旦因美国退出而瓦解，无疑是对全球军控体系的一大打击。”英国《经济学人》杂志评论称。

美国的退约行为引发了联合国及其他条约缔约国的担忧。联合国秘书长发言人迪雅里克表示，废除该条约可能导致有损稳定的行为，比如开始新的军备竞赛。

据路透社报道，俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫表示，美国对俄罗斯的指责没有任何事实依据。《开放天空条约》对战略稳定至关重要，它的瓦解意味着美国对国际安全构架的破坏进入了新阶段。法国、德国等欧洲十国发表联合声明，对美国的退约行为表示遗憾。德国外长马斯表示：“将与盟国深入合作，力促美国重新考量这个决定。”

王勇指出，美国一旦退出《开放天空条约》，将给国际安全体系带来巨大风险。美俄两个核大国之间的战略互信下降，将使欧洲面临的军事压力增大。因此，美国的退约行为不符合其北约盟友的利益，将加剧北约内部的离心倾向。德国《明星》周刊指出，美国此举是“以欧洲安全为代价”，“维系欧洲和平的又一条约将名存实亡，给欧洲安全埋下新的隐患。”

破坏军控 损人害己

对于美国这个最新“退群”把戏，国际社会批评声一片。

《纽约时报》近日称，“美国已相继退出伊核协议和《中导条约》两个国际军控协议，因此人们有理由怀疑，此举是在为拒绝延长明年即将到期的《新削减战略武器条约》做准备，而这一条约实质上已成为美俄两国间唯一的军控条约。”

王勇指出，美国此次威胁退出《开放天空条约》，延续了美国一贯的“退群”风格，是“美国优先”理念的又一次体现。美国的单边主义做法不仅破坏了国际多边主义体制，也严重影响了美国自身的安全和利益，对其国家形象带来负面影响，其国际领导者的角色也受到质疑。

俄罗斯驻联合国日内瓦机构副代表阿利莫夫表示，华盛顿的退约决定不会带来任何好结果。他说：“条约是本着加强信任和安全措施的目的签订的。华盛顿的‘鹰派’可能会对此拍手称快，但国际协议体系崩溃总体上对美国没有好处。”

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