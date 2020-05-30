人民网>>国际

美国又要“退群”  国际军控危矣

本报记者 李嘉宝

2020年05月30日05:09  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　美国的“退群”把戏再次上演。美国国务院近日发表声明称，将向《开放天空条约》其他缔约国发送退约决定通知。此举引发各方对国际军控体系进一步瓦解的担忧。

　　展示强硬 提高要价

　　这次，美国的靶子是俄罗斯。据美媒报道，美国国务卿蓬佩奥日前表示，俄方屡次违反《开放天空条约》，并“利用该条约实现扩张目的”。美国国务院的声明称，美国继续留在该条约内已不符合美方利益，将在6个月后正式退出该条约，除非俄罗斯方面能重新履约。同时，白宫方面还宣称，同俄方“达成新协议的几率很大”。

　　《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。缔约国包括美国、俄罗斯和大部分北约国家，被视为冷战后美欧与俄罗斯构建军事互信的重要措施之一。根据该条约，缔约国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。检查其执行国际武器控制条约的情况，以增强军事透明度、降低各方冲突风险。

　　“当前，美国国内抗击疫情不力，造成了严重的人道主义危机。一段时间以来，面对国内舆论的批评，美国政府在对外关系中作出一种强硬姿态，希望转移国内视线。此次威胁退约也是其强硬表现之一。”北京大学国际关系学院教授王勇在接受本报记者采访时指出，当前，美国已不再依赖空中侦察来获取军事情报，卫星侦察发挥着更重要的作用，且美国与俄罗斯相比有更明显的优势。美国希望借退约提高要价，对俄罗斯进行威胁，进而显示自己对国际事务的掌控权。

　　打击互信 各方担忧

　　“《开放天空条约》是军控中‘合作监控’的成功案例，一旦因美国退出而瓦解，无疑是对全球军控体系的一大打击。”英国《经济学人》杂志评论称。

　　美国的退约行为引发了联合国及其他条约缔约国的担忧。联合国秘书长发言人迪雅里克表示，废除该条约可能导致有损稳定的行为，比如开始新的军备竞赛。

　　据路透社报道，俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫表示，美国对俄罗斯的指责没有任何事实依据。《开放天空条约》对战略稳定至关重要，它的瓦解意味着美国对国际安全构架的破坏进入了新阶段。法国、德国等欧洲十国发表联合声明，对美国的退约行为表示遗憾。德国外长马斯表示：“将与盟国深入合作，力促美国重新考量这个决定。”

　　王勇指出，美国一旦退出《开放天空条约》，将给国际安全体系带来巨大风险。美俄两个核大国之间的战略互信下降，将使欧洲面临的军事压力增大。因此，美国的退约行为不符合其北约盟友的利益，将加剧北约内部的离心倾向。德国《明星》周刊指出，美国此举是“以欧洲安全为代价”，“维系欧洲和平的又一条约将名存实亡，给欧洲安全埋下新的隐患。”

　　破坏军控 损人害己

　　对于美国这个最新“退群”把戏，国际社会批评声一片。

　　《纽约时报》近日称，“美国已相继退出伊核协议和《中导条约》两个国际军控协议，因此人们有理由怀疑，此举是在为拒绝延长明年即将到期的《新削减战略武器条约》做准备，而这一条约实质上已成为美俄两国间唯一的军控条约。”

　　王勇指出，美国此次威胁退出《开放天空条约》，延续了美国一贯的“退群”风格，是“美国优先”理念的又一次体现。美国的单边主义做法不仅破坏了国际多边主义体制，也严重影响了美国自身的安全和利益，对其国家形象带来负面影响，其国际领导者的角色也受到质疑。

　　俄罗斯驻联合国日内瓦机构副代表阿利莫夫表示，华盛顿的退约决定不会带来任何好结果。他说：“条约是本着加强信任和安全措施的目的签订的。华盛顿的‘鹰派’可能会对此拍手称快，但国际协议体系崩溃总体上对美国没有好处。”

(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved