中国向世界传递防疫和发展信心

今年的中国两会无疑是不寻常的。在全球新冠肺炎疫情形势依然严峻、世界经济下行压力不断加大的当下，中国两会的顺利召开本身就传递出了强烈信号：中国正在恢复常态。两会期间释放出的一系列信息更是为世界注入了宝贵信心。

“疫情仍在全球肆虐。中国目前已经基本控制住疫情，进入经济复苏阶段。”新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山说。

当全世界都在思考后疫情时代的经济发展时，中国两会传递的信号吸引了国际社会的目光。今年政府工作报告未具体设定全年经济增速目标。“这是好事。近几年，中国在新常态之下，经济增速放缓，但是有了更多时间沉淀积累、谋经济转型。这个时期，中国在5G、电子商务等领域取得了领先地位。显然，中国将不再追求数量，而是更加注重质量。”胡逸山还注意到，“政府工作报告提出，小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年，中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年3月底等。要重启经济，帮助中小企业站起来是重要手段，因为无论哪个国家，中小企业都提供了最多的就业机会。对我们东南亚国家而言，中国的这些举措具有很大的启示作用。”

中国好，世界才更好。对于中国的未来，国际社会有信心。胡逸山认为：“中国正在追求更加高质量的发展，这也会成为周边国家经济增长的推动力。”

国际货币基金组织预测，今年全球经济将萎缩3%，为20世纪30年代大萧条以来最严重的经济衰退。新冠肺炎疫情导致人员资本等流动受阻，全球供应链产业链受损，国际贸易大幅削减，开放贸易体系受到冲击，民粹主义、保护主义有所抬头。严峻形势面前，中国两会发出了有力声音：要坚定不移扩大对外开放，稳定产业链供应链，以开放促改革促发展。这无疑令世界提振信心。

澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔表示，中国致力于营造开放公平的市场环境，这将有利于提升投资者信心，促进全球经济复苏。

“东南亚国家与中国有紧密的经贸往来，我们特别希望，中国在复苏自身经济的同时，带动我们一起发展。”胡逸山指出，“我们很欣慰地看到，中国将坚持高质量共建‘一带一路’，并引导对外投资健康发展。对于东南亚国家而言，重启经济离不开中国的大量投资。”

中国两会让世界清晰地看到，在全球遭遇巨大冲击的当下，中国正努力在危机中育新机、于变局中开新局。

(责编：杨光宇、曹昆)