人民网>>国际

外国学者积极评价中国两会

中国向世界传递防疫和发展信心

本报记者 张 红

2020年05月30日05:09  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　今年的中国两会无疑是不寻常的。在全球新冠肺炎疫情形势依然严峻、世界经济下行压力不断加大的当下，中国两会的顺利召开本身就传递出了强烈信号：中国正在恢复常态。两会期间释放出的一系列信息更是为世界注入了宝贵信心。

　　“疫情仍在全球肆虐。中国目前已经基本控制住疫情，进入经济复苏阶段。”新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山说。

　　当全世界都在思考后疫情时代的经济发展时，中国两会传递的信号吸引了国际社会的目光。今年政府工作报告未具体设定全年经济增速目标。“这是好事。近几年，中国在新常态之下，经济增速放缓，但是有了更多时间沉淀积累、谋经济转型。这个时期，中国在5G、电子商务等领域取得了领先地位。显然，中国将不再追求数量，而是更加注重质量。”胡逸山还注意到，“政府工作报告提出，小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年，中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年3月底等。要重启经济，帮助中小企业站起来是重要手段，因为无论哪个国家，中小企业都提供了最多的就业机会。对我们东南亚国家而言，中国的这些举措具有很大的启示作用。”

　　中国好，世界才更好。对于中国的未来，国际社会有信心。胡逸山认为：“中国正在追求更加高质量的发展，这也会成为周边国家经济增长的推动力。”

　　国际货币基金组织预测，今年全球经济将萎缩3%，为20世纪30年代大萧条以来最严重的经济衰退。新冠肺炎疫情导致人员资本等流动受阻，全球供应链产业链受损，国际贸易大幅削减，开放贸易体系受到冲击，民粹主义、保护主义有所抬头。严峻形势面前，中国两会发出了有力声音：要坚定不移扩大对外开放，稳定产业链供应链，以开放促改革促发展。这无疑令世界提振信心。

　　澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔表示，中国致力于营造开放公平的市场环境，这将有利于提升投资者信心，促进全球经济复苏。

　　“东南亚国家与中国有紧密的经贸往来，我们特别希望，中国在复苏自身经济的同时，带动我们一起发展。”胡逸山指出，“我们很欣慰地看到，中国将坚持高质量共建‘一带一路’，并引导对外投资健康发展。对于东南亚国家而言，重启经济离不开中国的大量投资。”

　　中国两会让世界清晰地看到，在全球遭遇巨大冲击的当下，中国正努力在危机中育新机、于变局中开新局。

(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved