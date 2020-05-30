中国担当为全球带来希望之光（环球扫描）

从左至右：喀麦隆籍留学生约瑟夫·奥利维尔·门杜、泰国籍留学生张富王、哈萨克斯坦籍留学生卡利莫达诺夫·萨亚特、匈牙利籍留学生霍内茨·安娜·卢扎

从左至右：美国籍留学生迪伦·沃克、墨西哥籍留学生拉迪萨巴尔·洛亚·卡里纳·阿莱扬德拉、波兰籍留学生沃洛维兹·皮特

2020年中国两会承载重大使命，聚焦全球目光。有一个特殊群体——外国来华留学生，一直密切关注中国两会动态。

今年两会尤为特殊。面对肆虐全球的新冠肺炎疫情，中国如何统筹国内疫情防控和经济社会发展？如何保障和改善民生？如何维护多边贸易机制和加强国际抗疫合作？在接受本报记者采访时，7位外国来华留学生表示，今年政府工作报告以一系列务实举措勾勒出中国经济社会发展走向，也为打好全球疫情防控阻击战带来希望之光。

中国两会释放积极信号

“我在微信上订阅了几个报刊的公众号，随时关注两会相关的信息，还在‘抖音’平台上看两会相关的短视频。”清华大学匈牙利籍留学生霍内茨·安娜·卢扎说，“中国实施的积极财政政策不仅会利好中国，也会使全世界受益。”

“政府工作报告让我印象最深的主要有两点：底线思维和实现全部脱贫的硬任务。”北京大学喀麦隆籍留学生约瑟夫·奥利维尔·门杜说，“今年中国政府没有设定GDP的具体增长目标，而将重点放到‘六稳’和‘六保’上，为全面建成小康社会夯实基础。”

华侨大学泰国籍留学生张富王表示，两会为中国经济社会下一阶段发展指明了方向。“相信经历疫情考验，中国经济将变得更加强壮！”

受疫情影响，不少春节假期回国探亲的外国来华留学生，暂时没有返回中国。虽然身处不同时区，但两会期间，他们都把生物钟调至“北京时间”，频“刷”两会消息。

“巴不得马上回北京，回学校上课。”美国马萨诸塞州朗梅多镇和北京有12小时的时差，但归心似箭的北京语言大学美国籍留学生迪伦·沃克不停地“刷”关于中国两会的重要消息。提及政府工作报告，他侃侃而谈：“党风廉政建设在过去一年收效显著；旗帜鲜明反对‘台独’的立场更加坚定；在香港建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，体现了中央政府依法维护香港安全稳定和繁荣发展的决心。”

“今年中国两会成功召开，向世界释放了一个积极信号：中国疫情防控形势已经稳定下来了。”研读政府工作报告，上海外国语大学哈萨克斯坦籍留学生卡利莫达诺夫·萨亚特捕捉到自己的关注点，“再一次明确2020年中国全面建成小康社会的目标，千方百计稳定和扩大就业；出台一系列推动经济发展方式加快转变的政策措施；确定了加强公共卫生体系建设和改革疾病预防控制体制的目标。”

上海外国语大学波兰籍留学生沃洛维兹·皮特也在中国政府工作报告中划重点：“面对疫情给经济发展造成的诸多困难和不确定性，中国优先考虑稳定就业和保障民生。此外，中国政府将进一步加大企业减税降费的力度，预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。这些举措将促进中国经济发展，帮助企业渡过难关。”

疫情防控堪称全球范本

政府工作报告指出，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全国上下和广大人民群众艰苦卓绝努力并付出牺牲，疫情防控取得重大战略成果。

“迅速制定遏制疫情扩散的策略、启动应急医疗保障机制、很短时间内建立起集中收治医院和方舱医院、确保确诊患者能够得到及时有效诊疗……”细数中国迅速有效的战疫举措，门杜表示：“这让我们看到了中国社会面对挑战时的坚韧品格，感受到中国政府对人民生命认真负责的真诚态度，也见证了中国政府与人民密切配合的强大合力。中国在疫情防控中积累的成功经验，堪称全球范本，为全球抗疫提供了有益启发。”

“疫情发生后，中国政府强调‘生命至上’，采取了非常严格的防治措施。”卢扎说，“这是非常正确的选择。大家万众一心，携手战疫，相信隧道尽头一定可以看到光亮。”

亲身参与中国战疫，外国来华留学生深有感触。

每天测量体温、定期分发口罩、保障饭食供应、提供生活便利……接受采访时，几位外国在华留学生纷纷表示，防疫期间，学校为在校学生提供了无微不至的防疫帮助和生活关怀。北京第二外国语大学墨西哥籍留学生拉迪萨巴尔·洛亚·卡里纳·阿莱扬德拉尤为感动的是：“当有在校学生过生日时，学校还特意准备生日蛋糕和特别的庆祝活动。”

疫情在中国发生时，沃克正在四川朋友家过年，“防疫措施很严格，为了整个国家疫情防控大局，大家都自觉遵守。”2月初回到美国后，迪伦每天第一件事是在境外学生微信群里“打卡”，报告自己的行程、位置和身体健康状况。

防疫和学业两不误。“非常感谢学校对受疫情影响不能返校学生的关心和帮助。”最近，在波兰家中，皮特在线上顺利完成博士毕业论文答辩。而在哈萨克斯坦，萨亚特也在家中坚持上网课：“学校为我们安排了在线教育课程，制定了详细的在线学习计划。”但他也表示，“依然忍不住期待回到学校教室的那一刻。”

阿莱扬德拉表示，中国在防疫方面采取的措施和取得的成果非常突出。经过疫情考验，中国未来会发展得越来越好。

合作抗疫展现大国担当

政府工作报告指出，应对公共卫生危机、经济严重衰退等全球性挑战，各国应携手共进。“中国将同各国加强防疫合作”，中国是这么说的，也是这么做的。

“物资援助、技术支持、经验分享，‘中国力量’为非洲抗疫注入强大动力。中非携手抗疫是中国持续推动国际抗疫合作的一个缩影。”门杜说，疫情暴发以来，中国多次同非洲疾控中心和数十个非洲国家举行疫情防控专家视频会议。中国援非医疗队在当地开展各类培训活动近400场，培训人员2万余人次。从遏制疫情蔓延到加快疫苗研发，从边境防控到社区管理，从临床治疗到个人防护，在非洲大地上，中国援助、中国经验正为饱受疫情困扰的当地民众送去温暖和希望。

张富王表示：“中国政府在自身防疫形势依然严峻的情况下，向泰国提供防疫物资，为泰国抗疫雪中送炭，让我感受到深厚的中泰友谊。”

“疫情在波兰蔓延后，中国一直与波兰政府保持沟通。从中国到波兰的飞机上装有大量防疫物资。”皮特说，中国分享的抗疫知识和经验非常重要。经过疫情考验，中波两国人民的友谊将更加坚固。

回到美国后，沃克对一些美国媒体借疫情不断污蔑和妖魔化中国非常不满。“我觉得有责任向家人和周围的朋友介绍中国抗疫的真实情况。希望中美加强抗疫合作。只有这样，全球才有望早日彻底战胜疫情。”

“疫情发生以来，中国本着公开、透明、负责任的态度，及时发布疫情信息，毫无保留地同世界卫生组织和国际社会分享防控、治疗经验，并尽力为世界多国提供援助。” 阿莱扬德拉表示，中国应该得到赞扬。

“全球公共卫生危机印证人类命运相连、休戚与共的现实，全球合作抗疫凸显构建人类命运共同体的迫切。”门杜认为，在疫情最严重的地区和全球防疫的薄弱环节，中国援助的身影从未缺席。支援全球抗疫是一场人道主义行动，体现了中国生命至上、扶危济困的大国担当。

(责编：杨光宇、曹昆)