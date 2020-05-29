中国—东盟关系雅加达论坛2020年首场活动 聚焦双边抗疫合作

人民网雅加达5月29日电（记者张杰）29日，由中国驻东盟使团和菲律宾驻东盟使团（中国—东盟关系协调国）共同举办，印尼外交政策协会(FPCI)承办的中国—东盟关系雅加达论坛举行2020年首场活动，本次活动通过视频形式举行，主题为“中国—东盟抗疫合作和共同构建人类命运共同体”。中国驻东盟大使邓锡军、东盟副秘书长康富、菲律宾常驻东盟代表诺埃尔大使，印尼东盟事务主管何塞，印尼前副外长、FPCI创始人迪诺大使出席活动并致辞，东盟国家常驻代表及中国和东盟国家智库学者近30人视频连线参与讨论互动。

中国驻东盟大使邓锡军通过视频形式出席研讨会

邓锡军大使发表主旨讲话。他表示，中国和东盟应对新冠疫情开展了卓有成效的合作，本次雅加达论坛聚焦“中国—东盟抗疫合作和构建人类命运共同体”正当其时，对我们回顾合作成果、总结成功经验、探讨开展更深入合作、共同引领地区走出危机的路径具有重要现实意义。中国和东盟在共同抗击疫情过程中中展现出双方血脉相亲、手足情深，谱写了携手构建人类命运共同体的新篇章，丰富了中国—东盟命运共同体建设的新实践。2021年是中国—东盟建立对话关系30周年，相信进入而立之年的双边关系将更加成熟自信，建设更为紧密的中国—东盟命运共同体的步伐将更稳健有力。

中国驻东盟大使邓锡军在活动中致辞

邓大使强调，当前推动共同战胜新冠疫情、维护好地区发展稳定是区域合作的紧迫任务。为此，中国和东盟需要进一步共同努力：一是加强联防联控，通过及时分享信息、加强部门协调、密切中国—东盟卫生对话交流来遏制地区疫情传播；二是建立中国—东盟公共卫生长效合作机制，探讨建立双方公共卫生应急联络机制，设立中国—东盟和10+3应急医疗物资储备中心，加强地区公共卫生人才培养；三是坚持多边主义，支持世卫组织在全球疫情防控中发挥更大领导作用，促进以联合国为核心的全球公共卫生治理；四是加强政策协调，共同维护产业链和供应链稳定，探讨设立“快速通道”等措施恢复必要人员往来，推动地区经济一体化进程，积极培育数字经济等新的增长点，促进地区经济复苏。

东盟副秘书长康富在活动中致辞

康富副秘书长全面回顾了中国同东盟就共同抗疫开展的高层互动和全面合作情况，表示中国推动地区国际抗疫合作的努力和成果令人鼓舞，坚信东盟将进一步受益于中国推动联防联控、支持国际抗疫和促进经济恢复的一系列有力举措。中国和东盟在困难时刻展示的团结和互助精神，将成为全球抗疫合作的宝贵财富。

中国—东盟关系协调国菲律宾常驻代表诺埃尔大使在活动中致辞

诺埃尔大使表示，此次雅加达论坛以视频形式举行，具有特殊重要意义，表明新冠疫情虽改变了人们的互动方式，但指导东盟—中国对话关系的原则始终如一，那就是团结、友谊与合作。东盟和中国矢志团结抗疫，双方早在2月20日就举行特别外长会，分享疫情防治和诊疗经验，形成共同抗击疫情的一系列重要合作共识。4月14日，东盟—中日韩领导人特别会议以视频形式举行，就疫中疫后地区国家共同应对挑战释放了强烈政治信号。

印尼东盟事务主管何塞在活动中致辞

印尼东盟事务主管何塞高度赞赏中国对东盟抗疫的有力支持和持续投入，表示东盟—中国抗疫合作表现可圈可点，双方在联防联控、政策协调、共同维护医疗物资和粮食供应链安全上均发挥了强有力的作用。后疫情时代，东盟—中国数字经济合作大有可为。

部分参会专家学者

各方致辞后，来自东盟国家和中方的专家学者们重点围绕中国—东盟疫情防控、后疫情时代东亚经济复苏、疫情对地区政治经济社会影响等议题进行了深入讨论。专家学者普遍认为，中国和东盟开展的抗疫合作堪称典范，并将在后疫情时代扮演引领地区经济复苏的关键角色，危机中诞生的10+3机制也将再次成为地区国家应对疫情挑战的坚实基础。包括东盟国家在内的发展中国家要特别关注疫情对社会民生的冲击，扶贫减贫应成为中国—东盟抗疫合作的重要领域。全球抗疫实践彰显中方关于构建人类命运共同体理念的积极意义。当前国际抗疫领导力缺位，个别国家不应再将疫情政治化，破坏国际团结。中国和东盟应携手维护多边主义，共同支持世卫组织在国际疫情防控合作中发挥领导作用。

印尼外交政策协会创始人迪诺在活动中致辞

迪诺大使总结致辞表示，世界抗疫看中国，中国作为首个受疫情冲击的国家，果断采取武汉封城等重大举措，并为地区和国际抗疫合作注入强大政治动力和物资支持，为全球抗疫做出了巨大贡献。中国—东盟抗疫合作为全球疫情防控树立了典范。双方合作还将在地区疫后经济恢复、应对因“疫”返贫等社会政治危机、维护多边主义等方面发挥关键作用。中国和东盟命运与共，期待双方共同努力，推动地区在疫后快速恢复，实现绿色、强劲和包容发展，造福地区和世界人民。

活动中，邓大使还就中美关系、香港特区国家安全立法、疫情对“一带一路”影响、中国年内实现脱贫目标、疫苗研发国际合作等问题回答了专家学者和媒体记者提问。

(责编：徐祥丽、杨牧)