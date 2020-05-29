俄罗斯逐步复工 恢复经济面临考验

人民网莫斯科5月29日电（屈海齐 李明琪）据俄罗斯消费者权益保护和公益监督局消息，截至当地时间5月29日，俄境内新冠肺炎累计确诊病例387623例，累计治愈159257例，死亡4374例。随着疫情的逐渐稳定，5月12日，俄罗斯正式结束全国性统一休假，普京宣布全俄范围内部分行业逐步复工，并要求各部门应积极为基础经济领域企业复工创造条件，复工企业和人员应严格遵守卫生防疫要求。

全俄范围内逐步复工 防疫限制措施依然严格

俄消费者权益保护和公益监督局局长波波娃近日表示，目前，全俄罗斯超半数联邦主体的新冠病毒传播数和传染数低于或等于1，意味着俄罗斯85个联邦主体中，包括克拉斯诺亚尔斯克边疆区、库班地区、加里宁格勒州和萨拉托夫州等44个地区开始逐步取消防控新冠疫情的限制措施并允许复工。

复工开始以来，莫斯科各工业企业陆续收到复工许可。据莫斯科市政府官网发布的信息显示，莫斯科市有711家大、中型工业企业开始复工，超过1000个建筑工地已恢复施工。莫斯科州交通与道路基础设施部发布的数据显示，近两日以来，莫斯科州道路上的车辆总数增长了9%，与4月初实施居家隔离制度之初相比，增幅达40%。莫斯科州也有超过2000家工业企业和600个建筑场地复工，涉及复工人员约24万人。

在俄罗斯连锁超市Vkusvill工作的伊琳娜告诉记者，在疫情暴发初期，很多顾客通过线上订购商品，致使超市缩减了部分员工，他们只能领取基本工资，在家等待超市的复工通知。“相较于莫斯科的消费水平，基本工资很难满足日常的开销，我每天都盼望着能早日回到工作岗位”。伊琳娜表示，莫斯科现在逐步“解禁”，大家都很开心，公司为员工配发了手套和口罩等防疫物资，还为员工办理了上下班所需的数字通行证件。她相信，用不了多久人们都会恢复到正常的生活中。

与此同时，俄罗斯日增新冠病毒确诊病例仍超过8千例，为防止出现新一波疫情高峰，俄罗斯政府采取三个阶段逐步“解禁”。莫斯科市长索比亚宁5月27日宣布，6月1日起将启动取消限制的第二阶段：市内的非食品类商店、汽车经销店、干洗店、衣帽服维修店等提供日常服务且无需人员长时间接触的店面将恢复营业。据悉，涉及此类行业的工作人员约30万人。此外，莫斯科市的数字通行证制度被延长至6月14日。同时，俄民众在出入超市、购物中心等公共场所以及乘坐公共交通工具时依然需要佩戴口罩和手套，违反规定者将面临4000卢布的罚款（约合人民币384元）。

受疫情影响 俄罗斯GDP将下降5% 恢复经济面临考验

俄罗斯经济发展部部长列舍特尼科夫表示，俄政府用于抗疫措施的总支出已达3.3万亿卢布（约合460亿美元）。他预测，2020年全年俄罗斯GDP将下降5%，而居民可支配收入将下降3.8%，此外，受疫情影响，俄罗斯的失业率大幅上升。俄罗斯副总理戈利科娃近日表示，目前俄罗斯失业人口为166.5万人，自疫情暴发以来失业人口增长29.5%。

在莫斯科从事餐饮业多年的马克西姆在接受记者采访时表示，受疫情影响，他所经营的餐厅受到严重打击。自2月份至5月以来，亏损巨大。即使疫情期间餐厅改做外卖业务，但依然入不敷出，难以抵消店铺的和支付员工的费用。“目前，我们都是在坚持，希望这一切早点过去。如果6月底疫情还不能彻底结束的话，我不得不考虑将餐厅转租他人经营。”

新冠病毒给俄罗斯的经济带了沉重的打击，仅旅游业的损失就已达1.5万亿卢布。俄罗斯副总理切尔尼申科25日表示，目前全俄已有23个联邦主体符合俄联邦消费者权益保护和公益监督局提出的第一阶段解除限制性措施的条件。为恢复俄罗斯的经济，计划在夏季初安全可控地重启俄境内旅游。

据悉，6月1日起，俄政府将逐步解除对境内旅游业的限制性措施。7月1日起，将开放拥有医疗许可证的疗养院。

(责编：杨牧、徐祥丽)