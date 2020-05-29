中国-南非商务理事会中方委员会年会成功举办

人民网约翰内斯堡5月29日电 （王磊）5月29日，中国国际商会与中国中钢集团共同举办中国-南非商务理事会中方委员会年会，总结2019年工作情况，审议2020年工作计划。中国贸促会副会长张少刚，理事会中方委员会主席、中国中钢集团董事长徐思伟，南非驻华使馆商务参赞约瑟夫等出席视频会议并致辞。会议由理事会中方委员会秘书长、中国国际商会双边合作部部长吴蒙主持。

张少刚副会长表示，中非传统友谊深厚。疫情之下，中南经贸合作机遇与挑战并存，希望中国-南非商务理事会中方委员从企业切实利益出发，发挥“企业之家”桥梁纽带作用，加强与对口机构的信息沟通与共享，同时做好理事会自身建设工作，有效地为理事单位提供服务。

徐思伟主席表示，中国中钢集团作为理事会中方委员会主席单位，主动服务国家经济外交战略，发挥商贸合作的桥头堡作用，推进中南经贸合作务实开展，下一步将继续发挥好主席单位作用，加强与南非对口机构对话沟通，争取更多政策优惠支持，强化海外履责与稳外贸两手并抓，切实把服务好成员单位、解决实质问题作为理事会工作的出发点和落脚点；同时，加强内部信息共享，不断提升理事会影响力和凝聚力。

南非驻华使馆商务参赞约瑟夫对中国政府和人民统筹经济发展和疫情防控取得的成就表示祝贺，并表示新冠肺炎疫情对南非社会生活和经发展造成严重影响，希望疫情后理事会能组织中国企业与南非企业在基础设施、贸易、投资、科技、能源、旅游和教育等领域开展合作，促进南非经济复苏。约瑟夫参赞还就南非工程承包领域市场现状、重点项目、准入政策等具体问题与代表进行互动交流。

南非-中国经济贸易协会主席、国家电网驻非洲办事处主任汪文安、中非联合工商会投资促进中心秘书长蔡立华、中东国际展览集团总裁肖峰分别做了经验分享。

理事会中方委员会成员单位255名代表出席会议，并均对理事会发挥桥梁纽带作用充满信心和期待。

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