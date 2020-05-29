多国解封后疫情反弹 世卫组织再鸣防控警钟

随着新冠疫情持续趋稳，多国逐步解封，放松部分隔离限制。在美国，随着公共假期的到来，人们纷纷涌向海滩，享受日光浴。在法国，空旷寂寥的大街再次人来熙攘，人们在弥漫着香气的面包店前排队购买。

与此同时，各国复工复产的脚步也在加快。虽然在“新常态”下解除封锁对很多国家和地区的经济民生都至关重要，但多国曝出解封后出现感染率反弹。对此，世卫组织警告称第二波疫情或第二个高峰可能随时来袭，太快解除限制或致疫情反弹。

图为当地时间5月11日法国逐步解封后，车辆行驶在法国巴黎香榭丽舍大街上。图片来源：新华网

多国逐步解封 防疫情与振经济同步

疫情蔓延以来，欧洲感染人数超过187万。渡过首波疫情高峰的欧洲各国已分阶段解除封锁。奥地利、丹麦、瑞士、希腊在４月份就小心翼翼地实行了解封措施。从５月份开始，更多受到疫情严重冲击的欧洲国家如法国、西班牙、意大利等开始放宽出行限制。

据BBC报道，5月11日，结束了8个星期封锁隔离的法国人首次不用填写申请表能自由外出。除巴黎的大型购物中心继续关闭外，其他商店、休闲中心、理发店、服装店、花店和书店纷纷重新开业，但咖啡厅、餐馆、剧院、电影院等场所暂时不会开放。终于迎来解封“进行时”的法国民众按捺不住地跑出家门庆祝，警察则忙着驱赶违反社交距离准则在塞纳河岸喝酒的民众。

西班牙从5月4日起进入疫情解封的四个阶段，但在疫情较为严重的地区如马德里、巴塞罗那等从5月25日开始解封。人们可以在露台买酒，但酒吧和餐馆要6月10日才能完全开放，除要遵守严格的社交隔离准则外，顾客容量最多只能达到50%。影院、剧院和展览馆在5月26日开放，但顾客容量需要控制在30%以内。从7月1日起，进入西班牙不需再进行14天的隔离。学校要等到9月份才能全面开学。

一度为欧洲疫情最为严重的意大利，实施封锁措施更为严格和漫长。人们曾被禁止在离家200米以外的地方行走和锻炼。5月初，限制条件被放宽，人们可以在人员较少的情况下探访亲戚。酒吧和餐厅在5月18日重新开业，但桌与桌之间要相隔一定距离并且用塑料板隔开。理发店、商店、博物馆、图书馆等也在5月18日重新开放。但同西班牙一样，学校要等到9月份才能重新开学。

就连感染率目前为欧洲最高的俄罗斯也加入了解封的队伍，俄罗斯总统普京宣布在5月12日解除封锁，企业工作人员可重返岗位以防止失业率进一步上升。

在亚洲，菲律宾官员表示虽然封锁措施延缓了疫情的蔓延，但却使得260万民众在封锁隔离期间失业。因此，即使在5月28日新增确诊病例为539例的情况下，菲律宾仍然选择了逐步放宽封锁的措施。

解封后感染率反弹 第二波疫情隐忧浮现

随着逐步解封，人们在防疫意识上变得愈发松懈，一些国家已经出现感染率反弹。

德国在解封后疫情反弹迅猛，多地暴发集体感染，各地疯狂“踩刹车”。据《卫报》刊文，５月６日，德国总理默克尔宣布逐步解封措施，但人们仍走上街头抗议，期望早日完全解除封锁隔离。而据德国媒体28日报道，法兰克福市一所教堂5月10日的一场礼拜活动已导致约200人集体感染。当地媒体援引一份报告说，参加礼拜的一些人没有按规定佩戴口罩。

在韩国，据韩国中央防疫对策本部5月26日通报，韩国首尔梨泰院夜店累计相关病例达到255例，曾前往该夜店的一名培训班老师隐瞒其职业和活动轨迹，引发新冠病毒多次传播扩散，致使51人感染，一家五口中招。韩国中央防疫对策本部副本部长权峻郁指出，目前感染人数依然在不断增加，他呼吁公众团结一致，继续保持警惕。

新加坡曾在１月底２月初被认为是抗疫的“样板”。在３月29日新加坡的感染病例仅为844例，而仅在两个月后，新加坡的感染病例已接近之前的40倍。据CNN报道，疫情在新加坡的二次暴发与低收入外籍劳工有关，他们大多来自南亚和东南亚国家，居住在拥挤且通常不够卫生的宿舍中，而这些宿舍是新加坡政府在此次疫情管理中的一个盲点，新加坡已为应对抗疫形势倒退付出高昂代价。

世卫警告疫情卷土重来 应准备持久战

虽然很多国家的新冠病例在减少，但在拉美、南亚和非洲的病例依然在增加，世界整体抗疫形势仍然难以预测。事实上，世界各国与疫情博弈的持久战在历史上也并非第一次。

5月22日BBC发布的视频中，从历史和现实两个角度分析了新冠疫情二次暴发的可能性。从历史来看，中世纪的黑死病、1665年伦敦暴发的腺鼠疫、1918年西班牙大流感、猪流感都曾卷土重来。当然，人类也通过科学手段战胜过 SARS和MERS，并成功阻止其出现二次暴发,但没有任何两种病毒是完全一样的。

除了从历史角度看还要考虑到以下因素：首先是传染率R值，当R＜1时，传染病会最终消亡，当R＞1时，传染病就会持续存在并不断扩大，这也就是为什么要保持社交距离并进行密切接触者追踪；其二是对病毒的免疫力会持续多久；再者，多位专家曾警告新冠疫情很可能在今年冬季卷土重来，病毒的传播可能存在季节性变化,同时他们也在密切关注病毒是否会产生变异。

在5月25日，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示，全球大流行病通常会持续几波，我们应该意识到新冠肺炎感染率有可能在任何时候突然上升，不能假设其持续下降，我们仍然有几个月的时间为第二波疫情的到来做准备。他同时警示第二波疫情或第二个高峰的到来可能与流感季重叠，而那时疫情防控将会“更加复杂”。

当前，中国抗疫已取得阶段性胜利。但钟南山院士提醒，中国不应该骄傲自满，因为第二波疫情的风险仍然很大。“由于尚未获得免疫，大部分中国人仍然是新冠病毒的易感人群。”

这次的疫情会不会复起？目前很难确定。为应对疫情，使用口罩与保持社交距离也许会成为常态。未雨绸缪，继续做好防范，当前任何一个社会都不应放松。（部分资料来源：新华网）

(责编：徐祥丽、杨牧)