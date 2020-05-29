洛杉矶民众连续抗议白人警察粗暴执法致人死亡

新华社洛杉矶5月28日电（记者高山 黄恒）美国西部第一大城市洛杉矶28日连续第二天发生民众示威，抗议明尼苏达州明尼阿波利斯市白人警察日前粗暴执法将非裔男子乔治·弗洛伊德“锁喉”致死。

示威者当天下午聚集在洛杉矶市警察局总部外，高喊“我们要正义”“黑人的命也是命”等口号，痛斥警方粗暴行为。媒体报道说，有人在警察局总部附近朝执法车辆投掷水瓶等物品，有人包围了一辆警车，还有人踢踹车身。

示威活动组织方在社交媒体上表示，弗洛伊德虽然是被明尼阿波利斯市警察所杀，但是所有保护、推进和资助白人至上主义体制下残暴、滥权和谋杀式行为的人的双手也同样沾着血。

此前一天，数百名抗议民众走上洛杉矶市中心街头，短暂阻断穿越市区的一条高速公路。示威者砸烂一辆警车的玻璃，有人爬上警车车顶被加速驶离的警车甩下后受伤送医。

洛杉矶警察局以及南加州多地的警局近两日先后发表声明，批评明尼阿波利斯市白人警察在弗洛伊德之死中粗暴执法。

洛杉矶市长加切蒂27日在社交媒体表示，弗洛伊德之死犹在眼前，人们有理由表达愤怒、呼唤正义以及要求杜绝此类事件再次发生。

根据社交媒体上的视频，白人警察25日在执法过程中长时间用膝盖紧紧压住弗洛伊德的颈部。弗洛伊德神情痛苦、声音嘶哑，一直在说自己无法呼吸，随后疑似陷入昏迷。弗洛伊德持续求饶未果，送医后不治身亡。此事件令全美舆论哗然，尽管明尼阿波利斯市警察局将4名涉事警察解职，但该事件仍在全美多个城市引发抗议示威。

(责编：徐祥丽、杨牧)