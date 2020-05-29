外交部：阻挠涉港立法的行为是螳臂当车

人民网北京5月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持29日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，美国声称香港国家安全立法损害香港高度自治和自由，事关国际和平与安全，要求安理会就此举行视频会议。中方对此有何评论？

美方做法完全是无理取闹。关于香港国家安全立法问题，中方的态度和立场已经阐述得十分清楚了。我愿再次强调，香港是中国的一个特别行政区，是直辖于中国中央人民政府的一个地方行政区域。从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，是为了维护国家主权、安全和发展利益，是为了确保“一国两制”方针行稳致远。这个问题纯属中国内政，任何外国无权干涉。

大家都知道，安理会的职责是维护国际和平与安全，香港国家安全立法问题根本不属于安理会职责范围。不干涉内政是《联合国宪章》的重要原则，是国际关系的基本准则。美方要求安理会讨论涉港问题，公然干涉中国内政，肆意破坏国际关系基本准则，中方理所当然地坚决反对，他们的图谋绝不会得逞。安理会不是美国可以随意摆布的工具，中国及国际上主持正义的国家不会允许美国为自身政治目的绑架安理会。

公道自在人心，中国和美国谁在坚持多边主义，谁在支持联合国，谁是负责任的联合国会员国，大家心知肚明。我们敦促美方立即停止这种无谓的政治操弄，为国际社会做点有益的事。

香港中评社记者：据报道，5月27日，美国国务卿蓬佩奥发表声明称，中方把国家安全立法强加于香港，削弱了香港的自治与自由，并向美国会证实，香港不应再享有1997年7月前美法律赋予其的待遇。中方对此有何评论？

中国全国人大就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，完全属于中国内政，任何外国无权干涉。蓬佩奥还在推特上大言不惭地称他同香港人民站在一起，他是在往自己脸上贴金吧！他是同那些“港独”分子和暴力分子站在一起吧！蓬佩奥的言论完全违背国际关系基本准则，严重干涉中国内政，中方表示强烈不满和坚决反对。

国家安全是国家生存发展的基本前提。香港国家安全立法惩治的是极少数严重危害国家安全的“港独”分子和暴力分子，保障的是香港广大市民的合法权益和自由。没有任何国家会允许在其本国领土上从事分裂国家等危害国家安全的活动。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。

我们敦促美方立即纠正错误，停止干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远。任何破坏、阻挠全国人大就涉港国家安全立法的行动都是螳臂当车，注定失败。

中国日报记者：28日，美国、英国、澳大利亚、加拿大四国外长发表联合声明称，中国全国人大通过涉港国安立法决定违背《中英联合声明》原则所规定的国际义务，损害“一国两制”框架。中方对此有何评论？

我刚才说了，中国全国人大就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，完全属于中国内政，任何外国无权干涉。有关国家对此妄加评论、横加指责，粗暴干涉香港事务和中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向相关国家提出严正交涉。

世界上任何国家，无论是实行单一制还是联邦制，国家安全立法都属于国家立法权力。维护国家安全历来是中央事权，这在任何国家都是如此。放眼世界，没有任何国家允许在其本国领土从事分裂国家等危害国家安全的行动。

随着1997年中国恢复对香港行使主权，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务都已经全部履行完毕。香港回归后，中国政府治理香港特别行政区的法律依据是中华人民共和国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。有关国家没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。

香港是中国的香港，没有人比中央政府更关心香港的繁荣稳定和香港居民的根本福祉，没有人比中央政府更有决心全面准确贯彻落实“一国两制”方针和基本法。我们敦促有关国家，尊重中国主权，遵守国际法和国际关系基本准则，谨言慎行，停止以任何方式干预香港事务和中国内政，多做有利于香港繁荣稳定和双边关系发展的事。

中新社记者：北京时间5月28日，美国务卿蓬佩奥发表声明，宣布美将于60日后结束对阿拉克重水堆改造等伊核协议核项目的制裁豁免，中方对此有何评论？

伊朗核问题全面协议是联合国安理会第2231号决议核可的多边协议，是国际核不扩散体系的重要组成部分，对维护中东地区的和平稳定至关重要。全面协议关于核项目的安排反映了伊朗防扩散义务与和平利用核能权利的平衡，体现了《不扩散核武器条约》的宗旨和原则。遵守并落实相关安排，符合各方的共同利益，也是各方的共同责任。

美国顽固坚持对伊朗极限施压，不仅单方面退出全面协议，违反联合国安理会决议，还变本加厉阻挠其他方执行协议。美方取消相关核项目制裁豁免，损害国际防扩散进程和国际社会维护全面协议的努力，反映了其一贯的单边主义和霸权行径。中方坚决反对。

阿拉克重水堆改造是全面协议的重要内容，也是协议各方的共同项目。中方将同各方一道，继续坚定维护全面协议，维护自身正当合法权益。

塔斯社记者：美国总统特朗普称他将于当地时间29日举行记者会，在会上他可能宣布针对中国全国人大涉港国家安全立法对中方采取的措施。中方对此有何评论？针对美方可能宣布的措施，中方是否会采取反制措施？

美方会采取什么措施，你应该去问美方。

中国全国人大就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，完全属于中国内政，任何外国无权干涉。对于外部势力干预香港事务的错误行径，我们将采取必要措施予以坚决反制。

香港回归祖国20多年来，充分发挥依托大陆、面向全球的重要优势，其国际金融、航运和贸易中心地位日益巩固，也是美国工商界投资运营的重要地区。美国在香港有8.5万名公民、1300多家企业，近300个地区总部和400多个地区办公室，几乎所有美国主要金融企业都在香港营运，美国对香港贸易顺差在过去10年间累计达2970亿美元，位列美全球贸易伙伴首位。一个安全、稳定、繁荣的香港符合美国的自身利益。

我们欢迎美国各方能够在香港继续发展并取得更大成功。美国在香港有重要利益，我们敦促美方认清形势，停止干涉香港事务和中国内政。如果美方执意损害中方利益，中方必将采取一切必要措施予以坚决回击。

法新社记者：据报道，消息人士称，特朗普政府正考虑取消数千名中国研究生的签证。中方对此有何评论？

美国领导人多次表示欢迎中国学生赴美留学。两国元首3月27日通话时，美国领导人再次表示：“美国人民非常尊敬和喜爱中国人民，中国留学生对美国教育事业非常重要，美方将保护好在美中国公民包括中国留学生。”言犹在耳，美方是不是打算食言而肥？

一段时间以来，美方在中美人文交流领域采取的一系列消极错误言行与美方自我标榜的开放自由等理念完全背道而驰，与两国民意背道而驰，与开展国际人才交流的时代潮流背道而驰，给中美正常人文交流与人员往来带来严重消极影响，严重损害了两国关系的社会基础，暴露出美国内一些人根深蒂固的冷战零和思维。人们不禁要问，是不是美国历史上臭名昭著的“麦卡锡主义”正在回潮？

如果美国政府公然采取损害中国在美留学人员合法权益的措施，将是赤裸裸的政治迫害和种族歧视，严重侵犯中国留学人员人权。我们敦促美方恪守美领导人有关承诺，立即停止利用各种借口对在美中国留学生无端限制和打压。我们支持中国留学人员依法维护他们的正当合法权益。

总台国广记者：外交部今天上午宣布了中国政府向苏丹派遣抗疫医疗专家组的消息。你能否介绍具体情况？专家组将在哪些方面帮助苏丹抗疫？

应苏丹方面的请求，中国抗疫医疗专家组一行20人于5月28日抵达苏丹首都喀土穆，协助苏方抗击疫情。专家组计划在苏停留15天，期间将同苏丹卫生部紧急状态委员会、卫生部以及世卫组织、联合国儿童基金会等国际组织驻苏办事处交流抗疫经验，实地考察新冠肺炎定点收治医院和国家卫生实验室，并对苏丹当地医护人员进行培训。专家组还将指导中国援苏医疗队在当地开展抗疫工作，并向在苏中资机构、华侨华人和留学生提供疫情防控指导。中国向苏丹派遣抗疫医疗专家组，是中方积极参与国际抗疫合作，践行构建人类命运共同体理念的体现。国际社会唯有团结合作，才能最终战胜疫情。

深圳卫视记者：近日，美国会众院全会审议通过了“维吾尔人权政策法案”。中方对此有何评论？

美国国会有关法案无端指责中国新疆的人权状况和中国的治疆政策，大肆抹黑中方反恐和去极端化举措，严重干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反恐和反分裂问题。中国政府采取的一系列治疆举措受到新疆各族人民普遍支持，也得到国际社会积极评价。美方拿涉疆问题做文章，完全违背客观事实，严重违反国际关系基本准则，进一步暴露其在反恐问题上的双重标准以及干涉中国内政的险恶用心。

新疆事务纯属中国内政，不容任何外国干涉。我们敦促美方立即纠正错误，停止利用涉疆问题干涉中国内政，不要在错误道路上越走越远。

塔斯社记者：美国总统特朗普本周三发推特称，美方愿就中印边境相关问题进行调解。中方有何评论？

中方在边界问题上的立场是一贯的、明确的，一直认真落实两国领导人达成的重要共识，严格遵守两国签署的有关协定，致力于维护国家领土主权安全，维护中印边境地区的和平稳定。目前，中印边境地区的局势总体是稳定的、可控的。中印之间有完善的涉边机制和沟通渠道，双方有能力通过对话协商妥善解决两国之间的问题，不需要第三方介入。

日本经济新闻记者：今年的全国两会已经闭幕，请问中国领导人的访日计划是否有进展？

中方愿同日方就双边关系及有关重大事宜保持沟通，希望日方为此创造良好的环境和氛围。

环球邮报记者：27日，加拿大的法院就孟晚舟事件涉及“双重犯罪”问题作出裁决，结果对孟不利。中方有何评论？是否会对加方采取反制措施？

当地时间5月27日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院就孟晚舟事件所谓“双重犯罪”问题作出裁决，认为美国针对孟晚舟的引渡请求符合“双重犯罪”原则。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已就此向加方提出严正交涉。

美国和加拿大滥用双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯了中国公民的合法权益。美方的目的是为了打压中国高科技企业和华为，加拿大扮演了美方帮凶的角色，这是一起严重的政治事件。

中国政府维护本国公民和企业正当合法权益的决心坚定不移。我们再次敦促加方认真对待中方的严正立场和关切，立即释放孟晚舟女士并让她平安回到中国，不要在错误的道路上越走越远。

英国《金融时报》记者：英国方面称，将为持有英国海外公民护照（BNO）的香港居民提供更多居留权利。中方有何评论？

中方已多次就香港特区维护国家安全立法问题阐明立场。我愿重申，香港事务纯属中国内政，不容任何外来干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

关于英国国民（海外）护照问题，英方曾与中方互换备忘录，明确承诺不给予持有英国国民（海外）护照的香港中国公民在英居留权。中国全国人大常委会在《关于<中华人民共和国国籍法>在香港特区实施的几个问题的解释》中明确指出，所有香港中国同胞，不论其是否持有“英国属土公民护照”或者“英国国民（海外）护照”，都是中国公民。

如果英方执意单方面改变有关做法，不仅违背自身立场和承诺，也违反国际法和国际关系基本准则。我们对此坚决反对，并保留采取相应措施的权利。中方希望英方客观公正看待香港特区维护国家安全立法问题，尊重中方立场和关切，不以任何方式干涉香港事务，多做有利于香港繁荣稳定和中英关系发展的事。

英国广播公司记者：如果英方给予持有英国海外公民护照的香港居民更多权利，中方会采取反制措施吗？中方是否认为英方此举违反了《中英联合声明》？

我刚才已经非常清楚地表明了立场，中方保留采取相应措施的权利。

塔斯社记者：据报道，美国司法部28日指控相关朝鲜和中国公民违反美有关涉朝制裁法律。中方对此有何评论？

中方反对美方根据国内法对中国实体和个人实施“长臂管辖”。美方的手不要伸得太长，小心被人斩断。

环球邮报记者：有评论称，孟晚舟在加拿大被拘押后，中方采取了一系列行动，包括逮捕了两名加拿大公民，判处两名加拿大公民死刑，对加拿大输华农产品采取了限制措施等，但孟仍未获释。中方认为对加方采取的行动有效吗？

关于康明凯、迈克尔两名加拿大公民个案，中方已经多次阐明立场，他们涉嫌从事危害中国国家安全活动，中国司法机关依法独立办案，依法保证有关加拿大公民的合法权利。关于谢伦伯格和范威贩毒案，我想指出的是，毒品犯罪是世界公认的严重罪行，社会危害极大，各国都予以严厉打击。

今年是中国和加拿大建交50周年。建交以来两国关系的发展历程表明，一个健康稳定发展的中加关系符合两国和两国人民的共同利益，关键是双方要相互尊重、平等相待。希望加方尽早作出正确政治决断，尽快采取措施消除中加关系发展的障碍，以实际行动推动中加关系重回正轨。

英国广播公司记者：还是关于香港的问题。一些香港民众对有关涉港国家安全立法感到担忧，认为他们的权利和自由可能被损害。同时他们也不确定哪些行为在决定通过之前不算违法，但决定通过之后就属于违法。对此你有何评论，能否举例说明？

所谓决定会损害香港居民基本权利和自由的说法是毫无根据的。我愿重申，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，这是国际社会公认的事实。此次全国人民代表大会通过有关决定针对的只是那些分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动的行为以及外国和境外势力干预香港特别行政区事务的行为和活动，不仅不影响香港居民依法享有的各项权利和自由，反而会使香港广大居民的合法权利和自由在安全环境下得到更好行使。

路透社记者：据报道，韩国国防部和驻韩美军向韩方“萨德”反导系统基地运送了一批设备和建材。中方有何评论？

我们注意到有关报道。中方坚决反对美国在韩国部署“萨德”系统，这一立场是一贯和明确的。中韩双方就阶段性处理有关问题有明确共识。我们希望韩方严格遵守双方共识，妥善处理“萨德”问题，维护中韩关系发展与地区和平稳定。我们敦促美方不要做损害中方利益、干扰中韩关系的事情。

英国《金融时报》记者：据了解，澳大利亚和新西兰的候任驻港总领事为获得中方同意已等待数月，但至今仍未拿到赴港签证。中方能否解释一下原因？

我不掌握有关情况，需要了解一下。

(责编：徐祥丽、杨牧)