英国将进一步放松新冠疫情防控措施

新华社伦敦5月28日电（记者张家伟）英国首相约翰逊28日宣布，从6月1日开始，英国部分地区学校将逐步复课，“非必需”零售业店铺将陆续恢复营业，民众也将可以在户外小范围聚会。

约翰逊在当天的疫情发布会上说，从当前形势来看，已经到了调整英格兰疫情防控措施的时候。

约翰逊公布的调整措施只适用于英格兰，苏格兰、威尔士等其他地区的“解禁”过程由地方政府自行安排。

据约翰逊介绍，从6月1日开始，英格兰的幼儿园、学前班、小学一年级和六年级会优先恢复上课；在“非必需”的零售业方面，露天市场及汽车展销厅会首先恢复经营，其他店铺则会从6月15日起陆续重开。

此前的限制性措施要求人们尽量不要与朋友或不是生活在一起的亲戚聚会，最新公布的措施则允许当地人在户外聚会，但不应超过6人，并且仍然要保持社交距离。

从28日开始，英国政府正式开始实施一个病毒检测和追踪项目，有专门工作人员联系所有被确诊感染新冠病毒的人，他们必须向工作人员提供最近与哪些人有过接触等信息。所有被确认与确诊病例有过近距离接触的人，无论是否出现症状，都必须在家自我隔离14天。为实施这个项目，英国卫生系统已经专门招募了2.5万名工作人员。

据英国卫生部28日发布的疫情数据，该国累计确诊病例269127例，累计死亡病例37837例。

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