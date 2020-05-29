国际观察：美国抗疫何以“起个大早，赶个晚集”？

在新冠病例居全球之首的美国，一些人质疑中国确诊和病亡人数的真实性，对“中国为什么行”的不解和不愿接受往往成为他们抹黑中国背后的动机。实际上，中国抗疫故事的部分秘密在美国纽约州萨拉那克湖畔的一座铜像可见一斑。

这座距离美国疫情“震中”不远的铜像纪念的是美国疾控先驱爱德华·特鲁多。这名患有结核病的美国医生提出人员聚集导致疾病传播，主张隔离观察并建议患者加强运动。铜像上刻着特鲁多最常引用的古谚：“时而治愈，常常减轻，总是安慰”。

这条古老的智慧与中国应对新冠肺炎的探索不谋而合——新药开发、症状缓解和心理支持“三管齐下”正是国家卫健委七版诊疗手册的要点。中国医生“使尽浑身解数”，几乎不放过任何治疗疾病的可能性，其中传统中医药在减缓肺炎症状、降低病亡率上发挥了独特作用。具有中国特色的诊疗方式还包括向轻症患者传授太极拳、八段锦，广西国际壮医医院将颇有民族味道的“绣球养生操”带到武汉沌口方舱医院。类似的辅助疗法在没有特效药和疫苗的阶段，帮助了更多中国人战胜未知病毒。

方舱医院里的健身操只是中国系统性抗疫努力中的一个片段，中国在病床、医治、诊断、药物和疫苗等五个环节进行了大量实战性探索，湖北省成功救治了3600多名80岁以上的老人，包括至少7名百岁以上的新冠患者。相较美国得克萨斯州副州长丹·帕特里克呼吁老人为国牺牲以换取经济增长的主张，逆行的中国抗疫人以优势兵力打歼灭战，“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”，对每一个病患“不抛弃、不放弃”，从而得以较快控制疫情，这并不令人惊讶。

反观科技实力最强、还早早得到线报的美国，其抗疫行动至少被三大失误所累。

首先，准备不足。美国对非重症患者实行居家观察，而非“应收尽收”，而不少年轻人不戴口罩涌入急诊，疫情短时间内就急剧恶化。这从侧面反映了美国医疗近年来“重技术、轻保障”的状况。据统计，美国医院病床数量只有每千人2.77张，排名全球第32名，且呈逐年下降趋势；中国病床数量约为每千人4.34张，并呈逐年上升趋势。在前沿技术领域投入大笔资金的美国，其国民总体健康状况却在经合组织成员国中排名靠后，老年人基础病高发，阿片类药物泛滥，更别说美国少数族裔普遍缺少医疗保障，他们感染率高、死亡率高，成为新冠疫情中最脆弱的群体，这种不公正的传染地图，是本届美国政府推行取消“全民医保”、削减公卫开支的一个悲伤注脚。

第二，应对不力。美国并非输在起跑线上，美疾控中心1月7日就建立新冠肺炎事件管理系统；特朗普还透露，美国家卫生研究院早在1月11日就开始了疫苗研发。如果把中国在一月份和二月份“趟过的雷”比成一场“闭卷考试”，美国三月份才开始的抗疫更像一场“开卷答题”，目前的成绩显然难言理想，而美国何以“起个大早，赶个晚集”？越来越多的复盘证据显示，美政府在抗疫中“帮了倒忙”。

美众议院2月5日举行的新冠肺炎听证会上，三名作证者一致主张封锁来自中国的入境者挡不住病毒，他们呼吁尽早展开社区防控，可这些建议并未被采纳。认为“新冠病毒不要紧，问题出在中国体制”，正是这种错误心态使美国轻视中国经验，放任病毒在本土传播。

美国疫情给“我永远正确”的美国例外主义上了一课。疫情早期，美检测试剂盒存在缺陷、民间检测管控过严、筛查范围过窄等问题均拖缓了抗疫。去年波音飞机失事，美联邦航空局因监管失察而名誉扫地，同样作为“业界标杆”的美疾控中心又在新冠疫情中丢分。正像美剧《新闻编辑室》中的经典桥段：被问及美国为何是世界上最伟大的国家时，男主角威尔·麦卡沃依的回答是，美国不是。

让情况更糟的是美卫生部门一月份多次向美决策层发出警告却被有意忽略。据美媒报道，白宫因担心股市下跌而迟迟未发布封锁令，错失黄金期致疫情失控。美政府高层还多次发表盲目乐观言论，说患者“可快速恢复，甚至不需要看医生”，“疫情会奇迹般地在4月消失”，用缺乏科学证据的说法误导公众。

第三，人心不齐。非但不能风雨同舟，抗疫反倒成了美国两党的“斗法台”。美共和党政府在资源分配上厚此薄彼，疫情最严重的纽约州因民主党执政而得不到充分支援。特朗普还在今年大选的关键“摇摆州”密歇根煽动保守派选民上街，反对民主党籍州长惠特默的抗疫举措。

新冠病毒将人类命运紧紧捆绑，美国政府本可从中国抗疫中汲取经验，其中最重要的一条是人的生命和健康是第一位的，这理应超越一切党派纷争和地缘政治算计。正如日本导演北野武在3·11大地震后所说，灾难不是死了两万人或八万人这一件事，而是死了一个人这件事发生了两万次。

(责编：刘叶婷、杨牧)