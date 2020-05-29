国际红十字与红新月运动呼吁捐赠31亿瑞郎以遏制新冠肺炎传播并援助世界最弱势群体

人民网讯 国际红十字与红新月运动呼吁捐赠31亿瑞郎（31.9亿美元），紧急加大全球应对行动力度，以遏制新冠肺炎的快速传播，并在疫情期间援助世界上最为弱势的群体。

这项呼吁基于2020年3月26日发布的呼吁，旨在加大挽救生命的服务和支持力度，应对疫情当前所造成的冲击以及长期的社会经济影响。

新冠肺炎疫情暴发5个月以来，已经危及民众生活的方方面面，加剧了不平等现象，导致社会出现不稳定因素，过去十年所取得的发展成就出现倒退。

红十字会与红新月会国际联合会秘书长贾甘·恰帕盖恩表示：“在脆弱的人道局势中，民众本就面临极高风险，而新冠肺炎疫情又使他们更加脆弱。我们现在面临多重危机，如贫困加剧，粮食危机恶化，经济衰退，公共卫生服务、安全用水、个人卫生与环境卫生服务紧缺。”

“各国红十字会与红新月会的志愿者与工作人员正在提供挽救生命的服务与物资，以遏制疫情扩散，并帮助弱势民众应对生计及社会经济状况恶化的影响。为保护并支持这些弱势群体，在继续采取全球应对的同时，红十字会与红新月会也需要一致加大一线行动力度，并持续开展工作。” 恰帕盖恩表示。

国际红十字与红新月运动由三部分组成：红十字国际委员会、红十字会与红新月会国际联合会，以及192个国家红十字会与红新月会。

红十字国际委员会总干事罗伯特·马尔迪尼表示：“此次疫情无论在心理健康支持、冲突地区的医疗援助还是生计援助方面都引发了需求危机，并将长期延续。面对疫情、武装冲突与暴力局势并存的情况，红十字国际委员会正与国际红十字与红新月运动携手合作，确保我们不仅针对当下疫情造成的影响提供援助，并长期帮助受影响家庭。”

红十字会与红新月会国际联合会呼吁捐赠19亿瑞郎（19.5亿美元），支持各国红十字会与红新月会提供医疗服务、改善水与环境卫生，并减轻疫情对最弱势民众造成的社会经济影响。

红十字国际委员会呼吁捐赠12亿瑞郎（12.4亿美元），在冲突与暴力地区开展应对行动，支持医疗机构与拘留场所，遏制疫情在流离失所者及被拘留者中扩散，确保这些群体能够就医，并支持各国红十字会与红新月会开展应对行动。

自疫情暴发以来，运动已支持各国红会加大面向弱势民众的医疗服务、社区参与以及防疫准备工作力度。全球各国红十字会与红新月会已加大应对行动规模，满足各自国家不同的医疗卫生及社会经济需求。一线志愿者也在帮助开展新冠肺炎患者接触者追踪、患者隔离及治疗工作。

国际红十字与红新月运动是全球最大的人道网络。其志愿者与工作人员基于社区开展工作，帮助各国最弱势民众，包括医疗与社会福利体系资源匮乏国家的民众，从近期灾难中恢复的民众，移民和流离失所者，生活在冲突地区、面临持续暴力局势的民众，城市贫民窟的民众，被拘留者，以及因新冠肺炎疫情的社会经济冲击而遭受影响的民众。

(责编：崔越、杨牧)