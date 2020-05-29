国际法专家：借疫滥诉是披着法律外衣的“政治病毒”

约翰斯·霍普金斯大学5月27日发布数据，美国累计新冠死亡病例超过10万例。随着疫情在美国不断蔓延，为转移因抗疫不力导致的国内矛盾，美国政客不断就新冠疫情散布“中国责任论”“中国赔偿论”。在他们的推波助澜下，先是一些美国律师宣称对中国政府发起集体诉讼，后有美国密苏里州和密西西比州接连要对中国政府提起要求追责和巨额赔偿的法律诉讼。

对此，国内多位知名国际法专家指出，就新冠疫情在美国法院滥诉中国政府，不仅在国际法上站不住脚，也没有国内法依据，绝不可能成功。这些索赔诉讼背离了基本事实，明显在“嫁祸”他国。新冠疫情在美国失控性蔓延，与中国政府防控疫情的行为没有因果关系。

不顾事实无视法律 “向中国索赔”政治动机明显

武汉大学国际法研究所所长肖永平接受人民网记者采访时表示，向中国索赔在国际法上完全站不住脚。首先，从国际法的国家责任方面来说，针对新冠疫情，源于自然界的病毒不能归因于任何特定社会或国家，“零号病人”不一定在中国，要证明中国对疫情的全球传播存在故意或者过失没有客观依据；中国更明显没有实施国际不法行为的客观事实。因此，现有事实与证据表明：中国对新冠疫情的全球传播不承担国家责任。

其次，从国际损害责任方面来说，中国根据《国际卫生条例》及时、全面、持续地向国际社会分享了疫情信息，其他国家完全有机会采取有效措施防控新冠疫情的蔓延，但美国等国家没有采取有力措施加强防控，才导致疫情的全球大流行。中国无法预测外国疫情的暴发及失控，因此，要追究中国的国际损害责任同样没有国际法依据。

更不用说，在美国法院的涉新冠诉讼既违反了国际法上的主权平等原则，也违反了美国国内法自身所规定的主权豁免原则。

中国政法大学教授霍政欣接受人民网记者采访时指出，“平等者之间无管辖权”，国家主权平等是国际法的基本原则。作为主权国家，中国免受美国法院的司法管辖。因此，在美国国内法院受理以中国或中国政府为被告的案件，从国际法上说，违反了国家主权平等原则，也侵犯了中国主权。

“即便依据美国国内法，美国法院对此类诉讼亦无管辖权。”霍政欣表示，依据美国《外国主权豁免法》，外国国家和政府原则上享有豁免，除非有几项例外。但目前来看，就新冠针对中国的索赔诉讼中，这些例外都不能被满足。比如，中国政府防疫抗疫的行为是政府权力，而非商业行为，不符合该法规定的“商业行为例外”。“非商业侵权例外”亦不符合，因为该例外的适用是需要侵权行为和损害结果同时发生在美国境内，而这些诉讼所指控的中国政府的行为都发生在中国境内。至于原告以新冠病毒是中国政府制造的“生物武器”为由，要求美国法院适用“恐怖主义例外”行使管辖权，就更没有依据了。这不仅在科学上是荒谬的，也不符合该法关于“恐怖主义例外”的所有要件。

“不讲科学，认定中国就是病毒起源地；不顾客观事实，指责中国隐瞒疫情；无视基本法律规则，要求中国对新冠肺炎疫情在美国的蔓延承担法律责任，具有明显的政治性。”肖永平分析，这些滥诉的本质是少数律师蹭热点搞营销、部分政客转移美国抗疫不力导致的矛盾焦点、特朗普为谋求连任进行的竞选策略、特朗普政府污名化中国以消解我国际形象、美国将中国作为战略竞争对手以后开展的政治操弄手段。

霍政欣表示，正因为这些诉讼毫无依据绝不可能成功，就有美国议员想要临时修改法律。尽管这在某种程度上增加了诉讼前景的不确定性，但临时修法的举动不仅背离美国宪法的三权分立原则及其标榜的法治传统，令美式民主蒙羞，更凸显这些诉讼的滥诉本质。

中国国际法学会会长黄进日前撰文指出，目前在美国法院提起的针对中国政府的诉讼都是基于美国国内法提起的滥诉，这种无视国际法、滥用一国国内法起诉外国主权国家，由国内法院来处理国家与国家之间的事务，实际上是以国内法对抗国际法，以国内法治抗衡国际法治，以国内秩序颠覆国际秩序，以单边主义替代多边主义。这是美国奉行强权政治和霸权主义的丑恶表现，是对二战后建立起来的以联合国为核心的国际体系的极大破坏。

闹剧令人不齿 不能任由杂音误导国际社会

由此可见，就新冠疫情在美国法院起诉中国政府不仅在国际法上是虚张声势的政治讹诈与舆论抹黑，也是对国际法的玷污。那么，面对挑战国际法的滥诉，中国应如何应对？

肖永平说，只要我国依法理性对待这些滥诉，做好持久战的思想准备，综合外交途径与法律手段，兼顾个案应对与制度建设，在这些诉讼的不同阶段采取有针对性的不同应对方法，同时利用世卫组织就新冠疫情开展全面独立调查的机会加强国际合作，就一定能够战胜美国这种通过法律包装的“政治病毒”，让美国这些滥诉成为国际法治发展史上为人不齿的闹剧。

霍政欣表示，首先，事实清晰表明，中国政府的努力有效延缓了病毒的全球传播。联合国秘书长古特雷斯就曾指出，中国举国动员应对严峻挑战，以巨大的牺牲为全人类作出了贡献。可以说，一些西方国家出现的针对中国的“法律”指控，不代表国际舆论的主流声音。但是，对于这些抹黑，中国不应沉默，不能任由这些杂音误导国际社会，而应作出及时回应，坚定、理性地发出中国声音。面向世界，讲清楚中国人民为遏制疫情传播所付出的巨大代价和牺牲、为世界抗疫做出的重要贡献。

其次，以所谓的法律手段“向中国索赔”的诉讼也好，提案也罢，不过是借疫情污名化中国的闹剧。面对这些明显缺乏法律依据和事实的噪音，中国无须一一回应，而只需向世界表明我国的整体立场，并从法律和事实等多个角度进行详细阐释。同时，我们应与联合国、世界卫生组织等国际组织以及绝大多数国家携手合作，团结一切秉持正义的国际力量，聚焦抗疫，挽救生命，争取早日战胜疫情，让那些抹黑中国的谣言不攻自破，让那些热衷于“甩锅”游戏的政客失去表演的舞台和观众。

霍政欣指出，借新冠疫情向中国发难、施压，本质上是作为新兴大国的中国在发展进程中不得不应对的外部挑战。从某种程度上说，中国的发展势头越好、国际地位提升得越快，面对的外部压力就必然越大。所以，中国社会和民众应该理性、客观看待这些噪音和杂音，更加自信地发展好经济，强大自己的国家。这才是最好的应对之策。

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