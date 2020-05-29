人民网>>国际

南非公布更多三级封锁细节 恢复酒类销售

2020年05月29日13:13  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡5月28日电（王磊）南非将于6月1日开始将全国封锁等级降为三级，贸工部长帕特尔也于28日表示降为三级的根本目的就是为了让更多人复工，下周预计将有8百万人回到工作岗位。

据悉，进入三级全国封锁后，一直被严格限制的酒精类饮料销售将恢复，但只允许在每周的星期一至星期四上午9时至下午5时之间进行，这一规定适用于实体店和网店，覆盖所有持执照的经营场所都可以出售酒精。而且从本周五起取消对酒类饮料运输的禁令，以配合周一的出售。

所有零售业都将恢复营业，烟草销售仍然被禁止，但产品可以出口。超市可以出售熟食。餐厅可以接受外卖订单，但依然不允许堂食。

早6时至晚6时可以在户外锻炼，但不能成群结队，需要戴上口罩，并保持社交距离。海滩和公共公园仍将封闭。出门时，必须随时佩戴布面罩，并完全遮住鼻子和嘴。

所有集会仍被禁止，但宗教集会除外，宗教集会人数限制在50人或以下以及有足够的空间让所有50人保持安全距离，至少为1.5米。

有条件居家办公的人都必须继续这样做，但同时允许前往办公地点办公，除了特殊工种。企业必须错开上班时间，并确保员工保持安全距离。

三级全国封锁下，仍然不允许进行的经济活动包括：美容美发师和所有个人护理服务；在销售场所进食（包括餐厅等）；在销售场所饮酒；休闲用客船；各类会议和活动；所有旅游相关活动，包括旅游景点、赌场娱乐活动、电影院等；允许持有相关证件的学生跨省上学。

(责编：刘叶婷、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved