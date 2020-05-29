南非公布更多三级封锁细节 恢复酒类销售

人民网约翰内斯堡5月28日电（王磊）南非将于6月1日开始将全国封锁等级降为三级，贸工部长帕特尔也于28日表示降为三级的根本目的就是为了让更多人复工，下周预计将有8百万人回到工作岗位。

据悉，进入三级全国封锁后，一直被严格限制的酒精类饮料销售将恢复，但只允许在每周的星期一至星期四上午9时至下午5时之间进行，这一规定适用于实体店和网店，覆盖所有持执照的经营场所都可以出售酒精。而且从本周五起取消对酒类饮料运输的禁令，以配合周一的出售。

所有零售业都将恢复营业，烟草销售仍然被禁止，但产品可以出口。超市可以出售熟食。餐厅可以接受外卖订单，但依然不允许堂食。

早6时至晚6时可以在户外锻炼，但不能成群结队，需要戴上口罩，并保持社交距离。海滩和公共公园仍将封闭。出门时，必须随时佩戴布面罩，并完全遮住鼻子和嘴。

所有集会仍被禁止，但宗教集会除外，宗教集会人数限制在50人或以下以及有足够的空间让所有50人保持安全距离，至少为1.5米。

有条件居家办公的人都必须继续这样做，但同时允许前往办公地点办公，除了特殊工种。企业必须错开上班时间，并确保员工保持安全距离。

三级全国封锁下，仍然不允许进行的经济活动包括：美容美发师和所有个人护理服务；在销售场所进食（包括餐厅等）；在销售场所饮酒；休闲用客船；各类会议和活动；所有旅游相关活动，包括旅游景点、赌场娱乐活动、电影院等；允许持有相关证件的学生跨省上学。

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