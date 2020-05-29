美国统促会团体支持中国全国人大通过涉港决定

人民网华盛顿5月28日电（记者张梦旭）5月28日，美国全美中国和平统一促进会联合会和24家地方统促会团体发布声明，支持中国全国人大作出关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定。

声明指出，中国第十三届全国人大三次会议审议通过《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》。我们美国的华侨华人和“反独促统”团体对这一决定表示坚决地支持和拥护。我们认为，在香港目前的形势下，必须从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，彻底改变香港在国家安全领域方面长期的“不设防”状况，加强维护国家和香港地区的安全和稳定，确保香港“一国两制”事业行稳致远。

声明强调，回归23年来，香港地区一直没有能够就基本法的第23条“自行立法”，直接导致香港的“港独”组织和激进暴力分子活动猖獗。美国等西方国家的政客对中国涉港安全立法一如既往地说三道四，发出刺耳的噪音，甚至扬言对中国的所谓立法“制裁”。世界上没有一个国家可以允许有分裂，颠覆，恐怖等威胁国家安全的行为在自己国内发生，也没有一个国家能够有权利置国际法则于不顾去干涉别国的内政以及安全立法。美国等西方国家对中国国家立法的指责和反对既不合法也不可能得逞。

声明表示，全美中国和平统一促进会联合会和统促会团体坚信，中国国家涉港安全法案的出台和实施将有利于增强港人尤其是青年人对国家的认同感，有利于香港融入国家发展大局，共同分享国家发展机遇和红利，有利于巩固香港国际金融中心地位，有利于香港地区“一国两制”的健康实施。“香港作为东方明珠的前景将在安全、稳定的环境里更加灿烂！”

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