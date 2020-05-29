《非洲华侨周报》哈博罗内消息 5月26日上午，博茨瓦纳总统办公室在楼前草坪举行仪式，接受博茨瓦纳里程集团对博政府抗击新冠肺炎疫情捐赠。

博茨瓦纳副总统斯伦伯·措格瓦内与里程集团董事长南庚戌

博茨瓦纳副总统斯伦伯·措格瓦内、博茨瓦纳酋长院主席、博中友好协会主席普索·哈博罗内等数位政府官员出席活动。副总统斯伦伯·措格瓦内在捐赠仪式上致辞。

博茨瓦纳副总统斯伦伯·措格瓦内致辞

现场获悉，此次里程集团携手复星基金会共向博茨瓦纳抗疫基金会捐赠了价值约160万普拉（约945，600元人民币）的个人防护用品及新冠肺炎测试剂。副总统斯伦伯·措格瓦纳在仪式上致辞表示，对于里程集团的无私捐赠感到无比的感动和感激。他说，这些捐助恰逢其时并为博茨瓦纳政府在抗疫工作上发挥重要作用。同时向大家保证这些防疫物资和捐助都会被用在实处。斯伦伯表示，病毒无国界，面对全球性的流行疾病需要所有人的共同努力。

里程集团董事长南庚戌致辞

里程集团董事长南庚戌先生在捐赠仪式上致辞。南先生表示，今天的活动的意义不仅是一次捐赠，还要借此机会向世界范围内因此疾病失去亲人的人们表达慰问。他说,里程集团成立于1999年，多年来积极参与博茨瓦纳经济建设，在发展自身的同时，主动参与博茨瓦纳社会的慈善公益活动。

南先生表示，慈善一直是他工作中的重要组成部分，过去的二十年里，他一直在博茨瓦纳为带给他快乐的慈善事业奔走。同时南先生提及此批捐赠物资由于航班短缺、仓位紧张和防疫物资需求在世界范围增大等原因而来之不易，他感谢所有为本次捐助活动出力的各界人士，尤其是复星基金会给予的大力协助和支持。他感激副总统称在博茨瓦纳华侨华人为“博籍”中国人，这展现出华人社区与博茨瓦纳社会融和、团结、友好的一面。南先生表示，在博华人社团一直都是热爱和平、乐善好施的团体，在大疫面前，华人社区与博茨瓦纳手人民携手努力，共度难关，截止当前，已经向当地社会捐赠钱物超过1000万普拉。

捐助合影

最后副总统斯伦伯·措格瓦内、博茨瓦纳酋长院主席、博中友好协会主席普索·哈博罗内等数位政府官员共同接受捐助并与南庚戌先生合影。

博茨瓦纳国家电视台、每日新闻、新华社、非洲华侨周报等当地主流媒体对此次捐赠活动进行了现场报道。

文章来源：《非洲华侨周报》

(责编：张信凤、燕勐)