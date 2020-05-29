英欧领导人下月面谈“脱欧”后关系

英国首相鲍里斯·约翰逊下月将前往布鲁塞尔，与欧洲联盟领导人进行双方4个多月来首次面对面会晤，以期推动“脱欧”后英欧关系谈判。

【至少见一次】

英国《泰晤士报》28日报道，英方首席谈判代表戴维·弗罗斯特暗示，约翰逊下月将与欧洲理事会主席和欧盟委员会主席会谈，以正式评估双方谈判进展。按照路透社的说法，英欧原定6月底评估谈判进展。

英欧双方定于下周开始新一轮“远程”谈判。弗罗斯特暗示，约翰逊至少会在参加6月18日的欧盟峰会后与欧盟领导人面谈。

弗罗斯特说，领导层面对面会晤对双方判定彼此是否可能就关键议题做出让步、以便最终达成未来关系协议至关重要，英欧谈判团队都希望这一决定由领导层作出。目前英欧就欧盟旨在保障市场“公平竞争环境”的多项条件存在“根本性分歧”。英方希望获得高于一般非成员国的欧盟市场准入待遇，欧盟担心欧盟国家企业竞争力受损，因而希望设定门槛，包括要求英国在环境和劳动法等领域施行与欧盟现行规则相仿的标准。

【咬死不延期】

欧盟负责英国“脱欧”事务的首席谈判代表米歇尔·巴尼耶多次强调，愿把“脱欧”过渡期延长至多两年，前提是英国继续缴纳欧盟预算份额。

然而，弗罗斯特27日重申英国无意寻求延长“脱欧”过渡期。他说，即便双方未能在今年12月31日前达成未来关系协议，英国也将离开欧盟。

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入“脱欧”过渡期，其间英欧关系维持现状，以便双方谈妥涵盖贸易、渔业、安全等领域的全面未来关系协议。过渡期定于12月31日结束。如果双方届时未能达成协议，英国将正式丧失现有欧盟成员国权利，也不再需要履行相关义务。

【首相定策略】

英国议会下院“脱欧”事务特别委员会成员彼得·博恩27日向弗罗斯特问询，约翰逊首席顾问多米尼克·卡明斯究竟对政府制定“脱欧”策略发挥多大作用。

卡明斯被曝在“封城”令实施期间驱车前往距首都伦敦400公里的达勒姆市，引发舆论哗然。包括博恩在内，英国各界不少人呼吁卡明斯引咎辞职，但他获得约翰逊力挺。

弗罗斯特回应说，就英欧谈判事务，他不听从卡明斯指令行事，只向约翰逊汇报，“‘脱欧’策略由首相制定”。（海洋）（新华社专特稿）

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