埃塞俄比亚开放电信市场　外企跃跃欲试

对亚的斯亚贝巴的快递员西赛·阿莱巴切韦来说，埃塞俄比亚电信公司关乎他每天生计好坏。

埃塞俄比亚电信市场多年来由这家国营企业掌控。互联网运行速度太慢时，顾客无法在雇用西赛的电子商务网站“亚的斯快递”下单；电话网络堵塞时，西赛无法联系客户、完成送货。

但这一情况也许不久会改变。埃塞俄比亚电信局上周邀约有意进入本国市场的国内外电信企业在6月22日以前提交意向书、申请电信营业执照。尽管仅给出两个名额，仍显现一非洲国家有意逐步开放电信市场，因而提振市场情绪。

政府还打算出售埃塞俄比亚电信公司40%股权，以期提高企业运营效率。

【热盼改革红利】

法新社报道，重组电信行业是总理阿比·艾哈迈德·阿里推行的经济改革一项标志性举措，仍有不少具体细节没有披露。例如，外来企业需要投入多少资金才能参与竞标，或者改革后的电信产业将以何种面貌运营。

但是“亚的斯快递”创始人费利格·策加耶依然满怀期待，认为现在“是激动人心的时刻”。“我想电信行业每个人都曾想知道，‘（改革）何时会发生’？”

潜在竞标者包括法国Orange公司、肯尼亚萨法利通信公司和南非MTN公司。每张电信执照的价值可能远超10亿美元，中标企业还需要投入资金，改善这个国家落后的电信基础设施。

不过，行业分析师认为，考虑到埃塞俄比亚1.1亿人口所能产生的巨大市场潜力，以及埃塞俄比亚电信公司目前仅有大约4400万用户的事实，尽管市场准入成本不低，不少企业仍会认为进军埃塞市场“划算”，因为未来收获可能远超前期投入。

【注意潜在风险】

一些外国企业担忧，埃塞政府可能限制外企经营范围。根据埃塞俄比亚中央银行上月发布的指导意见，允许非金融企业提供移动金融服务，但仅限于所有权由本国掌握的企业。这可能对萨法利或Orange等主打移动支付业务的电信企业拓展埃塞俄比亚市场造成障碍。

美国费尔法克斯非洲基金主席泽梅德内·内加图尤其希望埃塞政府确保外来企业与埃塞俄比亚电信公司在“公平竞争环境”中运营。“这是全世界现存最大的未开拓市场，所以行业内所有大玩家相当兴奋。”

按照法新社的说法，外来企业还应关注埃塞定于今年8月举行的全国选举。一些批评者说，出售国营电信企业部分股权属变卖“战略资产”，阿比因而涉嫌“越权”，预计会在选举中遭遇挑战。

德国驻埃塞大使布丽塔·瓦格纳说，政策改变后，政府必须确保后续配套服务也要跟上。她同时强调，目前为止，埃塞政府官员似乎致力于把改革进行到底。

她说：“这个国家的信息技术产业需要大幅提升，互联网服务有很多问题，我们现在需要常开视频会议，这种感受尤其深刻。”（沈敏）（新华社专特稿）

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