患难见真情 共同抗疫情

面对突如其来的新冠肺炎疫情，许多在华外国人士见证了中国政府抗击疫情的有力举措，感受到中国民众的坚韧团结，体会到中国社会的互助温情，也对“人类是一个命运共同体”有了更深切的认识。他们也以各种方式，为中国抗击疫情贡献着自己的力量

为配合工作组做好翻译工作

（乌兹别克斯坦）穆罗江·肯杰柏耶夫

我在中国学习生活6年多，受到中国老师、朋友的悉心照顾，还在那里遇见了我的妻子。中国就是我的第二个家。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我心急如焚，当即决定把奖学金、兼职收入全部拿出，两度购买大量口罩，并辗转十几个小时，亲自从家乡古利斯坦送到广州。由于行李超重，我支付的超标行李托运费比机票还要贵。

此后，阿里巴巴集团“天天正能量”公益项目联合信息时报社为我颁发了“战疫英雄奖”和2万元现金。当时，我妻子提出在古利斯坦开设乌兹别克斯坦第二个汉语教学点、为5到11年级学生教中文的申请得到当地政府批复。我们当即决定把这笔奖金全部用于装修教室、购买书籍和参考资料。让更多乌兹别克斯坦人有机会学习汉语，感受中国文化的魅力，是我们夫妇的共同心愿。

4月17日，中国政府赴乌兹别克斯坦联合工作组飞抵塔什干。我主动报名担任翻译志愿者。为了完成这项光荣任务，我提前做好了各项准备工作：突击学习医学知识；背诵乌兹别克斯坦语、汉语医学词汇；进行口译模拟练习；向我在广东外语外贸大学的老师取经，他曾担任中国援助伊拉克防治新冠肺炎医疗专家组的阿拉伯语翻译……要在短时间内记住大量医学专业词汇，并不容易。但是，时间紧，责任重，我必须全力以赴。

十几天里，我陪同联合工作组到访了乌兹别克斯坦近半数州市的几十家医疗卫生机构，足迹遍布所有疫情严重地区。与乌传染病研究所、国家急诊医学中心、各地定点医院交流诊疗和防控经验，为重症患者会诊，赠送防疫物资……中国专家们行程紧凑。为了确保翻译准确，我经常反复和中国专家们确认细节。专家们总是耐心地为我解释，帮助我理解每一个词。

每天工作12小时，我的体力、脑力消耗极大。但是，当我看到中国专家们都在连续多日高强度工作，我就觉得一切都是有价值的。疫情面前，国际社会都在加强合作，共同维护全球公共卫生安全。我能够作为志愿者参与其中，是一种无上荣誉，足以让我战胜一切疲累。

近日，乌兹别克斯坦锡尔河州水库溃坝，中国驻乌大使馆、广东外语外贸大学师生自发为当地捐赠物资。付出真心，就能收获真心。两国民众书写着守望相助的动人篇章。国际社会团结互助，也一定能克服疫情带来的巨大挑战。

（作者为广东外语外贸大学阿拉伯语专业留学生，本报记者敬宜采访整理）

每一个人都在为抗击疫情尽一份力

（巴基斯坦）哈荣·努曼

我是联想集团的一名工程师，新冠肺炎疫情期间，我加入了湖北省慈善总会的志愿者队伍，成为这个83人团队中唯一的外籍志愿者。我会说汉语、英语和乌尔都语，负责的工作是对收到的捐赠物资进行统一分类整理、准备清关所需的多语种材料等。

作为一名工程师，我平时很少接触这一类工作，刚开始有些手忙脚乱。每次遇到清关流程和医疗物资方面的专业术语时，我都需要先上网查询资料，再向专业人士请教，才能准确翻译。我的妻子曾在武汉大学新闻与传播学院留学，她非常支持我。会说俄语的她还经常帮我翻译俄语材料。公司知道我在当志愿者，也主动减少了我的工作量。我的工作干得越来越顺手。如今，再复杂的专业术语，我也能轻松应对，我还成为境外物资接收组中的一个负责人。

为了确保防疫物资采购到位、物流运输便捷通畅，以及快速办理捐赠物资的减免税手续，志愿者需要进行大量沟通工作。我的微信上就有130多个工作群，每天在不同工作群之间来回切换，是很独特的体验。

为了适应海外捐赠者的时差，我经常早上8时和亚洲地区的捐赠者沟通，次日凌晨2时和欧美地区的捐赠者联络，每天工作14个小时以上。3月15日，我们的志愿工作暂时告一段落。这段时间虽然很忙，但我并不觉得累。看到中国的新增确诊病例数显著减少，中国的抗疫努力取得显著成效，我为自己能参与其中感到自豪。

习近平主席说：“公共卫生危机是人类面临的共同挑战，团结合作是最有力武器。”在这40天里，我把我们团队经手的每一笔捐赠都详细记录下来——总共253笔。这253个记录，就是253份支援武汉的爱心，背后是各国民众齐心协力、共抗疫情的坚定力量。让我深受触动的是，武汉本地院校的海外校友会也积极捐款捐物，为抗击疫情提供了很多实实在在的支持。我在武汉定居多年，和他们感同身受。每一个曾在这里生活过的人，都对这片土地饱含深情。

我看到的每一个人，都在为抗击疫情尽一份力。和他们相比，我做的事微不足道。每当我们需要采购物资，只要在微信群里“喊”一声，社区工作者们就会迅速“送货上门”。在我们帮助他人时，也有人贴心保障着我们的日常需要，这让我深受感动。

东湖绿道，繁花似锦。今后，我们也会更加珍惜这里幸福安宁的美好生活。

（作者为联想集团全球供应链新品导入测试工程师，本报记者任皓宇、程远州采访整理）

武汉是一座了不起的城市

（韩国）金映秀

我在武汉的一家企业工作。新冠肺炎疫情防控中，工厂加强了日常消毒，为员工配备了齐全的防护物资，从各方面为员工建立起“防护屏障”。我相信疫情终将过去，因此决定留在武汉。

我的工作内容是保证设备在无尘环境中稳定运转，防止工厂生产线出现故障。为了确保生产平稳和员工安全，大部分留守员工都住在工厂提供的宿舍里。工厂还为住得较远的员工安排班车每天接送。我的中国同事们经常问我生活用品是否充足、有没有心理压力等，让我倍感温暖。大家彼此关照，互相支持，团队凝聚力更强了。

疫情防控期间，物流受到影响，网络购物受阻。在我所在社区，出现一些穿着鲜红色背心的志愿者，他们每天帮助居民购买生活物品，就像冬日里跃动的一团团火苗，驱散严寒，温暖人心。最初，志愿者们主要帮助我们购买蔬菜水果、米面粮油等食品。考虑到我只身一人在中国生活，他们还为我提供“个性化采购”，从沃尔玛超市买来韩国泡菜、泡面等。我的心情逐渐放松下来。

疫情期间，中国人民守望相助，在释放善意的同时，又被善意温暖着。我会记住所有给予我关心、帮助的中国同事和武汉人民。在和我视频聊天时，许多韩国朋友也纷纷赞叹中国政府采取果断有效防控举措，具有很强的应对突发重大公共卫生事件能力，对武汉民众的全力配合敬佩不已。我越发感觉到，人类是一个命运共同体，唯有团结协作才能应对各种全球性风险挑战。

过去近4年里，我在武汉的每一天都过得有滋有味。这里的气候条件和首尔相近，黄鹤楼、东湖绿道、楚河汉街风景秀丽，人文气息浓厚。如今，最艰难的日子已经过去，我又可以随时网购，品尝地道的家乡风味了。这个城市正在恢复往日的生机和活力。武汉是一座了不起的城市。我想把我的家人接到武汉来，带他们看看这座城市，感受这里浓浓的人情味儿。

（作者为武汉华星光电制造中心蒸镀厂封装部资深工程师，本报记者张远晴、吴姗采访整理）

与社区工作者一同守护家园

（加拿大）洛林·查尔斯·莱杰

我在中国工作3年半了，居住在北京市顺义区空港街道香蜜湾社区。新冠肺炎疫情防控中，邻里之间互相关心、照顾，像一个温暖的大家庭。

社区的孩子们因为疫情延期开学了。作为英语培训机构的英语教师，我决定举办在线英语小课堂，为孩子们讲英文故事。这样不仅能帮助他们学习英语，也能为孩子们的居家学习增加乐趣。

架起摄像机，翻开英文绘本，读故事，把视频上传到社区微信群中……每天清晨，我都是这样在家中开启忙碌的一天。我收到了不少反馈：有的孩子说很喜欢这些故事，隔离在家的生活变得有趣多了；有的孩子留言说，期待我的下一个故事……还有热心邻居建议我坐得离镜头更近一些。我很重视这些建议，在之后录制视频时，有针对性地进行了调整。

如今，我已经为孩子们讲解了《小蓝和小黄》《晚安，月亮》《绿鸡蛋和火腿》等十几本精选的儿童英文绘本。未来，我打算继续为孩子们开设与故事有关的在线课程。例如，在《小蓝和小黄》故事的基础上，开一堂以颜色为主题的英语文化课。

“尽量减少外出，外出需要戴口罩，外出回来后采取七步洗手法……”疫情防控中，社区工作人员每天都这样不厌其烦地给居民们讲解防疫知识。他们高度负责的工作态度和严谨细致的工作作风让我深受感动。我向社区提出，希望当志愿者做一些力所能及的事情，让他们可以从门岗测温、登记等工作中抽出片刻时间来休息。社区里，像我这样的外籍志愿者还有十几位。我们来自不同国家、从事不同职业，但都参与到疫情防控工作中来，与社区工作者一同守护家园。

最近，我们英语培训机构开始网络教学了，我的课程排得很满。但我一有时间，就为社区孩子们录制英语学习视频。社区工作人员会帮我把录制的视频进行剪辑、加上字幕，让孩子们更容易理解。我会坚持把英语小课堂继续办下去，直到孩子们回归校园。

疫情防控中，中国各地民众互帮互助，彰显了团结奋进的力量。医护人员在抗疫一线连续工作。普通民众自觉减少外出、居家隔离，积极支持社区的各项疫情防控工作。中国是从全球视角出发来应对疫情防控的，彰显出大国担当，非常难能可贵。

如今，中国正加快推进生产生活秩序全面恢复。但在许多国家，疫情仍然严峻，我们还不能掉以轻心。希望疫情的阴霾早日散去，各国民众的生活能尽快恢复正常。

（作者为英语培训机构“厚海英语”英语教师，本报记者白紫微采访整理）

让更多人知道中国的真实情况

（伊拉克）艾哈迈德·穆罕默德·贾伯

我是一名演员，在宁夏回族自治区工作。自2014年以来，我见证了宁夏日新月异的发展。这里山清水秀，绿树成荫，治安秩序良好。人们热情友善，相互尊重。2017年以来，我参与拍摄了20多部电影，去过新疆、四川、江苏、广东等地，在各地都有朋友。我真切感受到，中国有着蓬勃的生命力和无尽的发展机遇，对人才的吸引力也越来越强。这一切，都让我对未来生活有了更多美好期待。

我和远在伊拉克家中的妈妈通电话，得知一些外国媒体对中国抗疫举措进行了不实报道和无端指责，企图抹黑中国形象，我十分生气，对妈妈说：“你们不知道中国正在多么努力地开展疫情防控工作。我会把在中国的生活拍成视频，让更多人知道中国的真实情况。”

我请一位导演朋友帮忙拍摄一部微电影，由我担任主演。走出家门，我用手机镜头记录下了这些画面：小区门口，出入小区的居民们在认真登记；高速公路上，身穿防护服的工作人员为过往车辆里的人们仔细测量体温；超市里，货物供应充足，顾客们自觉保持“社交距离”；大街上，废弃防护口罩专用收集车忙碌地工作，降低病毒继续传播的风险……这些在中国大街小巷随处可见的场景，就是中国开展疫情防控阻击战的实际行动，就是真相。

我邀请在中国生活的各国朋友一起，用视频分享他们在中国各地的生活。很快，我就收到不少反馈：在吉林长春生活的巴基斯坦朋友告诉我，当地超市货架摆得整整齐齐，顾客们安静有序地排队付款；在广州打拼的也门朋友说，那里的人们正有条不紊地工作、生活……他们都和我一样坚定支持中国，对中国取得战疫的最终胜利充满信心。

这部名为《真相》的纪实微电影发布后，有外国朋友留言说：“谢谢你让我了解到真相”；有人感慨，没想到疫情期间中国社会依然在平稳有序运行，人们自觉遵守疫情防控各项规定；也有人表示，希望在疫情结束后，来看看这个文明美丽的国家。这些留言让我十分欣慰。

令人感动的是，无论面对什么挑战，中国人民总能坚定信心，上下同心。中国政府始终把人民的生命安全和身体健康放在第一位。媒体时刻提醒人们注意防护，普及防疫知识。全国各地医务人员火速驰援武汉，迎难而上。普通民众在各自岗位上默默奉献，汇聚起了战胜疫情的强大力量。

如今，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，经济社会秩序加快恢复。我可以继续朝着我的目标努力了：筹建一家外贸公司，把宁夏特产枸杞、八宝茶等卖到伊拉克去，让我的家乡人都能品尝到优质的中国产品。

（作者为宁夏立轩国际文化传媒有限公司演员，本报记者敬宜采访整理）

图片说明：

图①：4月19日，穆罗江·肯杰柏耶夫（右一）与中国赴乌兹别克斯坦工作组专家在塔什干尤日内机场合影。

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图②：3月4日，洛林·查尔斯·莱杰（左一）和北京香蜜湾社区的其他志愿者一起为中国加油。

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图③：疫情期间，来自塞尔维亚的戈兰·马里诺维奇（左）一直在安徽省合肥市生活。他觉得小区防疫人员非常辛苦，决定为他们做一些塞尔维亚传统美食。图为3月30日，戈兰·马里诺维奇将刚做好的家乡美食送到小区值守人员手中。

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图④：北京大学的挪威籍留学生顾思达用文章、视频等形式，记录自己疫情期间在北京的所见所闻，让更多挪威民众了解中国的真实状况。图为3月11日，顾思达在小区里的果蔬店外拍摄视频。

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《 人民日报 》（ 2020年05月29日 17 版）

(责编：曹昆)