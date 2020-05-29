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王毅分别同法国总统外事顾问、吉尔吉斯斯坦外长通电话

2020年05月29日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京5月27日电  5月26日，国务委员兼外交部长王毅同法国总统外事顾问博纳通电话。

　　王毅表示，在人类共同抗击疫情进程中，中法保持密切沟通，体现了高水平的战略协作。中方支持法方倡议举行安理会五常领导人视频峰会，五国有责任对外发出加强抗疫国际合作的积极信号。

　　王毅表示，中国全国人大根据宪法和香港基本法，从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，是保障香港长治久安的必然选择，合理合法，完全正当。

　　博纳表示，法方尊重中国的国家主权，了解涉港问题的敏感性，无意介入香港事务，希望有关问题能够在“一国两制”框架下得到妥善解决。

　　本报北京5月27日电  5月26日，国务委员兼外交部长王毅同吉尔吉斯斯坦外长艾达尔别科夫通电话。

　　王毅表示，中国全国人民代表大会根据宪法和香港基本法规定，从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，只会使香港拥有更加完备法律体系，更加稳定社会秩序，有利于维护“一国两制”，有利于香港长期繁荣稳定。

　　艾达尔别科夫表示，吉方始终认为台湾问题和香港事务都是中国内政，将继续坚定奉行一个中国政策，支持“一国两制”方针，支持中国政府为维护国家主权和安全稳定采取的措施。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月29日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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