俄媒：美在乌克兰等地参建生物实验室引担忧

新华社莫斯科5月28日电 据俄新社报道，美国军方在乌克兰、格鲁吉亚参与建设了多个生物实验室。俄外交部表示，美国在世界各地开展“军事生物学活动”，俄方需从维护国家安全的角度对相关问题“予以思考”。

俄新社26日转载乌克兰新闻通讯社报道的消息称，乌克兰卫生部日前表示，在2005至2014年间，美国基建施工公司博莱克·威奇经美国国防部下属部门同意后，先后在乌克兰利沃夫州、外喀尔巴阡地区和克里米亚地区等地建设并完善了8所实验室，这些实验室存有非常危险的微生物感染样本。美国国防部下属有关部门为部分实验室建设提供了技术支持，并参与了一些实验室的现代化改造。

俄新社援引乌克兰卫生部消息说，相关合同显示，位于利沃夫州首府利沃夫市的乌克兰流行病与卫生科研所、位于南部敖德萨市的鼠疫科研所、乌卫生部下属某些机构和该国其他几个单位掌握的技术、病原体和科学知识可能被用于研制生物武器。

俄罗斯外长拉夫罗夫26日说，美国正阻止建立《禁止生物武器公约》框架下的核查机制，并在世界各地开展“军事生物学活动”。俄官方还对位于格鲁吉亚境内、靠近俄边境的“理查德·卢加尔”公共卫生中心感到担忧。俄外交部26日发表声明说，那里有一所美国防部建立的高级生物防护实验室，为美国防部研究非常危险的病原体。俄外交部说，情报显示美国军方及其关联单位为上述实验室的研究工作拨款，这些动态“不能不让俄方从维护国家安全的角度予以思考”。

据俄新社报道，俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫曾表示，目前在世界各地有200多所生物实验室由美国使用，其中一些实验室位于乌克兰、格鲁吉亚和其他一些与俄接壤的国家。

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