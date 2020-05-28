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中国公共关系业2019调查报告：国内市场呈稳步增长态势

2020年05月28日16:23  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京5月28日电  中国国际公共关系协会(CIPRA)今日在京发布了《中国公共关系业2019年度调查报告》。调查报告由年度排行榜、行业调查分析、TOP公司研究、最具成长性公司研究及行业发展分析五个部分组成。

报告显示，2019年度中国公共关系服务领域前5位的分别是汽车、IT（通讯）、互联网、快速消费品、制造业。汽车行业依然占据整个市场份额超过1/3，继续高居榜首，比去年略有提高。IT（通讯）、互联网、快速消费品排名不变，位于第2-4位。与2018年度相比，制造业对公共关系的需求超过娱乐/文化，跃升到第5位。金融业从去年的第8上升到第6，且市场份额略有增加。奢侈品对公共关系的需求略有增加，回归榜单前10位，排名第7。娱乐/文化、房地产行业受国家政策的影响，行业开支占比明显下降，分别从去年的第5、第7下降到第8、第9。医疗保健业依然排名第10，但市场份额有一定增加。

报告对2019中国公共关系业发展中呈现出的特点进行分析指出，面对2019年中国经济增长的下行压力，中国公共关系市场却呈现稳步增长态势，表明市场对公关的需求不断增加。

调查显示，2019年整个市场的年营业规模约为668亿元人民币，年增长率为6.5%，略高于GDP增长幅度。行业增幅依旧保持平稳增长，但受全球经济下行压力的影响，增幅与上一年度11.9%相比，有较大的回落。

报告还指出了中国公关业的发展的五个趋势。公共关系行业分化趋势越发明显，行业整合力度将进一步加大，兼并重组的趋势开始显现；通过线上服务、直播带货等多种营销手段助力公关已是大势所趋；突发公共事件频发让危机公关再受关注； “一带一路”与公关全球化趋势深入推进；资金问题依然是公关公司发展过程中面临的挑战。

近年来，突发公共事件越发频繁，这些事件涉及范围广，行业多，影响较大，这让公共关系重要职能的危机公关再度受到关注。但如何在新媒体时代进行危机公关，并取得良好的传播效果，对公关从业者将提出更高的要求。

据了解，中国公共关系业年度行业调查活动由中国国际公共关系协会主办，始于1998年。该项调查活动是中国公共关系业惟一的权威性的行业调查活动，每年由中国国际公共关系协会对全国(不包括港澳台地区)公共关系公司的发展情况进行抽样调查，调查采用问卷和访谈相结合的方式进行，通过对调查数据的分析和核实，形成年度行业调查报告。

本次《中国公共关系业2019年度调查报告》发布会，由中国国际公共关系协会主办，中国公共关系行业门户网站中国公关网承办。

(责编：李婷(实习生)、常红)
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