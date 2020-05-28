荷兰中国和平统一促进会支持“港版国安法”表决通过

人民网布鲁塞尔5月28日电 （记者 任彦）荷兰中国和平统一促进会28日发表声明，坚决拥护和全力支持《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》，“这是维护国家安全、确保香港长治久安繁荣发展的重要举措，是对国家负责，对包括香港同胞在内的全体中国人民负责，其正当性、合法性无可置疑。”

当天，十三届全国人大三次会议表决通过了该决定。声明称，全国人大依照宪法和基本法，从国家层面推进香港维护国家安全立法工作，这是应当行使的权力和履行的责任，是确保“一国两制”行稳致远的治本之策。尤其是在香港特区和国家的安全受到严重破坏和外部势力干预威胁之下，相关立法工作更有必要，也更加紧迫。

声明强调，国家安全立法属于中央事权。在香港特别行政区国家安全受到现实威胁和严重损害、特别行政区政府根本无法自行完成立法的情况下，中央主动从国家层面进行有关立法，正是为了补上国家安全存在的漏洞，把面临脱轨危险的“一国两制”拉回正轨，给“一国两制”的实施系上安全带。中央主动填补法律漏洞，为“一国两制”修堤筑坝，这既是不得已而为，也是权力和责任所在。

声明表示，国家安全有保障，香港发展更美好。从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，是中央政府对维护国家安全负有的最大和最终的责任，是对香港繁荣稳定和香港同胞的福祉怀有的最大关切。这一利国利港利民之举，正当其时。

荷兰中国和平统一促进会全体同仁坚信，中国政府有足够的诚意和信心确保“一国两制”方针不会变、不动摇，同时也有足够的决心和能力确保“一国两制”实践不变形、不走样。

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