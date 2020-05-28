原标题：综合消息：非洲新冠累计确诊病例接近12万

新华社马普托5月27日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心27日发布的新冠疫情数据显示，非洲地区新冠累计确诊病例119391例，累计死亡3589例，累计治愈48618例。

从确诊病例数量来看，非洲地区疫情较为严重的国家是南非、埃及、阿尔及利亚、尼日利亚和摩洛哥，这5国累计新冠确诊病例数占非洲地区总数过半。

27日新增确诊病例数较多的国家有：南非新增1673例，累计确诊25937例；加纳新增153例，累计确诊7117例；赞比亚新增137例，累计确诊1057例；肯尼亚新增123例，累计确诊1471例。

新增病例数在50例至100例之间的国家有塞内加尔、科特迪瓦、津巴布韦等。

南非卫生部表示，该国疫情当前已进入快速增长阶段，但由于严重缺乏检测设备，无法满足现有检测需求。

尼日利亚卫生部官员称，该国已建立112个新冠治疗隔离中心，拥有5000多张床位。该国将逐渐进入疫情防控下一阶段，包括即将采取解除“封城”措施，急需进一步增强病患收治能力。

塞内加尔作为2022年夏季青年奥林匹克运动会的举办国，该国国家奥林匹克及体育委员会27日在新闻公报中称，虽然新冠疫情使许多活动停止，但青奥会的筹备工作仍在推进。（执笔记者：聂祖国；参与记者：吴长伟、邢建桥、许正、文浩、张玉亮、张改萍、赵宇鹏、白林、郑扬子、荆晶）

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