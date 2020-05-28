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巴西何以成为疫情新“震中”

2020年05月28日18:24  来源：新华社
 

新华社里约热内卢5月27日电（国际观察）巴西何以成为疫情新“震中”

新华社记者陈威华 周星竹

根据巴西卫生部27日晚公布的最新数据，巴西新冠确诊病例已经突破41万例，居全球第二，仅次于美国。此外，巴西近来新冠死亡病例数居高不下，特别是最近两日连续超过1000例。专家认为，缺乏协调、医疗资源不足是导致巴西成为全球新冠疫情新“震中”的两大主因。

缺乏协调导致抗疫不力

巴西2月底确诊首例新冠病例后，并未像稍晚出现首例病例的阿根廷、乌拉圭等周边国家那样从一开始就采取强硬的防控措施，而是在相当一段时间内以确诊病例均为境外输入为由，未及时对病患进行跟踪、排查，错失了控制疫情最佳时间窗口。

直至3月中旬，巴西两大城市圣保罗和里约热内卢均出现社区传播，多名访美归来的官员被确诊，各级政府才开始重视起来，但仍在“保健康”还是“保经济”之间犹豫不决。联邦政府尽管在3月20日宣布国家进入公共灾难状态，但是直到3月30日才完全关闭边境，4月初才开始呼吁民众戴口罩出行。

巴西当局缺乏协调一致的抗疫安排。因为与总统博索纳罗分歧严重，巴西前司法和公共安全部长塞尔吉奥·莫罗以及先后两任卫生部长路易斯·曼代塔和内尔松·泰奇离职。博索纳罗与地方政府在抗疫问题上也有不少分歧，这也给抗疫工作增加了困难。

疫情发生后，巴西各地暂停了除超市、药店等必要行业以外大多数商铺的营业，政府呼吁民众自觉采取社会隔离措施，但各地隔离率始终不高。出于保经济的考虑，部分州、市在确诊病例数没有显著下降的情况下就匆忙解封，结果很快导致感染人数再度上升，不得不再次禁止商铺开门。此外，长途交通继续运行、检测试剂数量不足，以及民众缺乏戴口罩的习惯，使得疫情出现向偏远地区蔓延的趋势。

巴西资本市场学院教授里卡多·凯希奥洛认为，在抗疫方面，巴西目前局面混乱，总统和各州长处于完全对立的立场。各地各自为政，缺乏统一协调，这成为疫情快速发展的重要原因。

医疗资源不足导致死亡率高

相比于拉美地区其他国家，巴西的医疗卫生体系相对健全。巴西实行公费医疗，国民均能得到公立医疗机构的免费治疗。但今年以来，除了新冠疫情，登革热和流感等也同时暴发，对巴西医疗体系造成前所未有的冲击。

在新冠病人的诊疗中，呼吸机是重要的医疗设备。但据巴西媒体报道，截至今年1月底，巴西仅有约6万台呼吸机，主要集中在大城市，许多地方医院根本没有配备呼吸机。尽管巴西紧急采购大批呼吸机，但众多设备没法及时到货。里约热内卢州计划设立6家方舱医院，但是仅1家开始接收病人，其他5家由于医疗设备迟迟没到位，无法按原计划投入使用。

疫情暴发后，由于接诊能力不足，许多轻症患者被要求回家自我救治，这在一定程度上又导致了疫情的扩散。巴西口罩生产能力不够，政府号召民众自制口罩，但布口罩防护效果有限，目前已有民众佩戴布口罩但仍被传染的情况发生。

随着疫情的发展，巴西公立医疗体系面临巨大压力。巴西主流媒体《圣保罗州报》近日所做调查显示，在疫情较为严重的多个州，公立医疗体系早已不堪重负。尤其是重灾区圣保罗州，随着疫情发展，该州重症病床占用率达到了91%，已经有13家医院因为满员而无法接收新病人。圣保罗州、里约热内卢州等地都出现了确诊患者病死家中的事件。

巴西传染病专家表示，从目前的情况来看，巴西疫情仍处在爬坡阶段。由于检测能力和范围非常有限，疫情的真实状况无法得到体现。而且由于巴西目前将进入冬季，天气转凉，会加快呼吸道疾病的传播，再加上疫情有向贫困社区蔓延的趋势，不少专家担心巴西疫情出现失控局面。（参与记者：赵焱、宫若涵）

(责编：徐祥丽、杨牧)
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