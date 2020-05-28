中企援助蒙古国抗疫物资交接仪式在乌兰巴托举行

人民网乌兰巴托5月28日电（记者霍文）中铝国际贸易集团有限公司携手蒙古国中华总商会援助蒙古国价值8000万图格里克（约合人民币20余万元）抗疫物资交接仪式28日在蒙古国卫生部举行。

蒙古国卫生部长萨仁格日勒、卫生部行政管理局局长朝克特巴特尔,以及受蒙古国中华总商会杨晓琪会长的委托，常务副会长阿木古楞、副会长曹德文代表总商会，中铝国际贸易集团有限公司驻蒙代表等嘉宾出席仪式。

5月28日，中企援助蒙古国抗疫物资交接仪式在蒙古国卫生部举行。

萨仁格日勒表示，在蒙古国抗疫压力持续上升的严峻形势下，感谢蒙古国中华总商会再次伸出援手，感谢捐赠单位中铝国际贸易集团有限公司的慷慨解囊，为蒙古国疫情防控作出了贡献。

蒙古国中华总商会作为在蒙中资企业的一面旗帜，得到了会员企业的大力支持。最先发起“心系祖国、支援灾区”的倡议，为祖国捐款近16万元人民币；蒙古国发生疫情后，又发起了“山水相连、守望相助”募捐活动，以实际行动支援蒙古国的疫情防控。两次向蒙古国捐助了价值1.5亿图格里克（约合人民币37.5万元）的抗疫物资。

在疫情困扰下，在蒙中资企业步履艰难，大多数企业基本处于停工停产的状态。但蒙古国中华总商会的会员企业仍然倾心倾力慷慨解囊，积极承担社会责任，支持祖国和蒙古国的疫情防控，为在蒙中资企业树立了良好的社会形象。

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