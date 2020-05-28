人民网>>国际

国际观察

美国新冠死亡超10万：一场本可避免的“大浩劫”

【美】石斐然

2020年05月28日17:01  来源：人民网-国际频道
 

10万多美国人已经死于新型冠状病毒，也就是美国总统特朗普曾预测会“奇迹般地消失”的病毒。这位总统甚至曾声称，如果死亡人数可以被控制在10万人之内，那么他们的工作就做得不错。

然而，病毒没有消失，而是感染了170万美国人，并使得超过10万人死亡，可谓美国历史上最黑暗的时刻之一。

这一消息令人倍感沉痛。世界各国的人民，包括中国人民，都对新冠肺炎的死者及其家属表示同情。

短短几个月，新冠疫情便发展为美国有史以来最可怕的公共卫生灾难之一。美国总人口约3.3亿，不到世界人口的5%。可是，至今美国的新冠确诊病例和死亡人数高居世界首位。虽说造成这一局面的因素众多，但其中一个关键因素就是特朗普政府应对疫情不力。

在日渐增加的压力之下，特朗普试图自圆其说。最近，他在提及这一可怕的里程碑时，自诩“反应迅速”“应对得当”。他在推特上说：“那帮政客听好了，如果不是我又早又好地做了自己的工作，我们就会失去150万到200万人，而不是现在的10万人。那数字将是我们失去人数的15到20倍。我很早就暂停了从中国来的人入境。”

紧接着，特朗普试图再次“甩锅”给中国，他在推特声称，被这无形病毒夺走哪怕一条生命都太多了，病毒在中国就应该被遏制。此外，特朗普猛烈抨击媒体和政敌关于他对新冠疫情反应太过迟钝的“新说法”。

美国作为世界上最强大的国家，拥有最先进的医疗技术，本该避免这么多人因感染新冠病毒而失去生命。然而，当新冠疫情在美国蔓延时，特朗普政府却浪费了“关键”时间。哥伦比亚大学的一项研究报告显示，如果美国提早一周实施“封锁”及保持社交距离的规定，可使3.6万人免于丧失生命。

无论以何种方式解读，死亡人数达到10万这一严峻的里程碑，是特朗普政府史诗般的失败。借用《纽约时报》在头版刊登新冠逝者名单时的话，这种损失是“无法估量的”。试想一下，这相当于威斯康星州格林湾城人口总数的美国人在3个月内消亡。

在2017年1月的就职演说中，特朗普用“屠杀残害行为”形容美国当时的现状，并誓言要在“此时此刻”终结这种状况。然而，新冠疫情危机表明，特朗普政府远未兑现拯救美国的承诺。

新冠疫情是对全球各国治理能力的一次考验。这场大流行病考验着政府的执政能力，而美国一些无能的政客和“甩锅”把戏造成了不必要的死亡。事实无法回避。这一场灾难，将被作为美国“大失败”的例证而载入史册。

点击链接阅读英文 100K coronavirus deaths marks “American carnage” on grand scale

 

(责编：徐祥丽、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved