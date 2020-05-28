美国新冠死亡超10万：一场本可避免的“大浩劫”

10万多美国人已经死于新型冠状病毒，也就是美国总统特朗普曾预测会“奇迹般地消失”的病毒。这位总统甚至曾声称，如果死亡人数可以被控制在10万人之内，那么他们的工作就做得不错。

然而，病毒没有消失，而是感染了170万美国人，并使得超过10万人死亡，可谓美国历史上最黑暗的时刻之一。

这一消息令人倍感沉痛。世界各国的人民，包括中国人民，都对新冠肺炎的死者及其家属表示同情。

短短几个月，新冠疫情便发展为美国有史以来最可怕的公共卫生灾难之一。美国总人口约3.3亿，不到世界人口的5%。可是，至今美国的新冠确诊病例和死亡人数高居世界首位。虽说造成这一局面的因素众多，但其中一个关键因素就是特朗普政府应对疫情不力。

在日渐增加的压力之下，特朗普试图自圆其说。最近，他在提及这一可怕的里程碑时，自诩“反应迅速”“应对得当”。他在推特上说：“那帮政客听好了，如果不是我又早又好地做了自己的工作，我们就会失去150万到200万人，而不是现在的10万人。那数字将是我们失去人数的15到20倍。我很早就暂停了从中国来的人入境。”

紧接着，特朗普试图再次“甩锅”给中国，他在推特声称，被这无形病毒夺走哪怕一条生命都太多了，病毒在中国就应该被遏制。此外，特朗普猛烈抨击媒体和政敌关于他对新冠疫情反应太过迟钝的“新说法”。

美国作为世界上最强大的国家，拥有最先进的医疗技术，本该避免这么多人因感染新冠病毒而失去生命。然而，当新冠疫情在美国蔓延时，特朗普政府却浪费了“关键”时间。哥伦比亚大学的一项研究报告显示，如果美国提早一周实施“封锁”及保持社交距离的规定，可使3.6万人免于丧失生命。

无论以何种方式解读，死亡人数达到10万这一严峻的里程碑，是特朗普政府史诗般的失败。借用《纽约时报》在头版刊登新冠逝者名单时的话，这种损失是“无法估量的”。试想一下，这相当于威斯康星州格林湾城人口总数的美国人在3个月内消亡。

在2017年1月的就职演说中，特朗普用“屠杀残害行为”形容美国当时的现状，并誓言要在“此时此刻”终结这种状况。然而，新冠疫情危机表明，特朗普政府远未兑现拯救美国的承诺。

新冠疫情是对全球各国治理能力的一次考验。这场大流行病考验着政府的执政能力，而美国一些无能的政客和“甩锅”把戏造成了不必要的死亡。事实无法回避。这一场灾难，将被作为美国“大失败”的例证而载入史册。

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(责编：徐祥丽、杨牧)