巴西学者谈两会：中国脱贫攻坚目标一定会实现

图为本文作者施若杰（José Medeiros da Silva）

今年的中国两会有两点格外引人注目，一是中国政府没有设定今年的经济增长目标，第二个，中国的脱贫攻坚计划。

关于第一点，中国政府认为，在世界经济诸多不确定因素的背景下，很难将今年的经济增长目标量化。不过，尽管受到新冠疫情的影响，政府工作报告依然明确提出要坚定不移扩大对外开放，稳定产业链供应链，以开放促改革促发展这一目标。

需要强调的是，每年两会发布的政府工作报告相当于为中国发展绘制了一份蓝图。政府工作报告阐述计划中和执行中的目标，也会从政治、经济和社会等多个角度向世界介绍一个宏观的中国。

每年两会的政府工作报告只是中国“五年规划”——这个更为宏伟发展蓝图中的一部分。巧合的是，2020年恰逢”十三五“规划收官之年，下一个五年计划（2021-2025）已经在制定中了。

回看一下十三五规划初年2016年两会的政府工作报告，会发现报告里制定的很多计划和目标已经融入在中国的经济发展和日常生活中了。一个很好的例子就是，2016年，中国提出了大力发展互联网和物联网，而今年，中国成功应对了新冠疫情造成的影响，其中一个重要原因就是充分利用了互联网等新技术，而这些正是“十三五” 规划中的一个重要内容。

谈到脱贫攻坚，值得一提的是，今年是中国全面建成小康社会之年，这一目标是习近平主席在2012年11月提出的，2013年，他在湖南考察时又提出了“精准扶贫”理念，这也成为了中国扶贫工作的指导思想。在实际工作中，“精准扶贫”要求各地因地制宜，根据当地实际情况采取合适的扶贫方法。

2021年，也是中国共产党成立100周年，中国将全面建成小康社会。尽管受到新冠疫情影响，政府工作报告指出，中国将努力实现这一目标。在中国长期生活居住过的我，很清楚地明白，这个目标一定会实现。

（作者是圣保罗大学政治学博士，目前就职于浙江外国语学院）

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