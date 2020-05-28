中国常驻联合国代表团驳斥美方：香港国家安全立法纯属内政

人民网联合国5月27日电（记者杨俊）27日，美国常驻团对全国人大关于中国香港特区维护国家安全立法事项妄加评论，对中方合法正当之举横加指责，并提出联合国安理会讨论的无理要求，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

中国常驻联合国代表团发表声明指出，香港是中国的一个特别行政区。香港事务纯属中国内政，不容任何外来干涉。2019年香港“修例风波”以来，反中乱港势力和外部势力相互勾结，暴力活动不断升级，对中国国家安全构成现实威胁。没有任何国家会对严重危害国家安全的行为坐视不管。维护国家安全历来是中央事权，在任何国家都是如此。中国全国人民代表大会根据中国《宪法》和香港基本法的规定，从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，完全合理合法，势在必行。香港特区维护国家安全立法针对的是极少数严重危害国家安全的行为，有利于更好地落实“一国两制”，不影响香港的高度自治，不影响香港居民的权利和自由，不影响外国投资者在香港的正当权益。

美方歪曲事实，颠倒黑白，为反中乱港分子开脱罪责，对香港特区政府威胁恫吓，对去年香港发生的严重有组织暴力负有不可推卸的责任。美方制定了几十部国家安全法律，却对中国的国家安全立法横加干涉。这种“双重标准”的做法，充分暴露出美方的险恶用心。中国政府治理香港的法律依据是中国《宪法》和香港基本法，不是《中英联合声明》。美方没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。

安理会承担着维护国际和平与安全的首要责任，不是讨论干涉会员国国内立法的场合。香港国家安全立法纯属中国内政，同安理会职责毫无关系。美方的无理要求，完全出于政治动机，严重违背《联合国宪章》宗旨原则和国际关系基本准则，严重破坏联合国会员国互信与合作，严重干扰联合国工作秩序。美方不负责任的行为，再次暴露其强权政治和霸凌行径的真实面目。一个时期以来，美方大搞单边主义，接连退出气候变化《巴黎协定》、《伊核问题全面协议》、《中导条约》、《开放天空条约》等，在世界各地滥用武力、搞单边制裁、政权更迭，制造一场又一场动乱，严重冲击国际法和国际秩序。事实一再证明，美国才是国际社会的麻烦制造者。

中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。任何借香港问题干涉中国内政的图谋都必然失败。中方强烈敦促美方立即停止干预香港内部事务，立即停止霸权主义和强权政治的做法，管好自己的事，解决好自己的问题，而不是到处挑起争端、制造麻烦。

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