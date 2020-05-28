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比利时和卢森堡弃用羟氯喹治疗新冠肺炎

2020年05月28日13:41  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔5月27日电（记者潘革平）荷兰、比利时和卢森堡三国27日分别报告新冠累计确诊病例45768例、57592例和4001例。比利时国家公共卫生研究所26日强烈建议不要使用羟氯喹来治疗新冠肺炎，而卢森堡卫生部门27日则明确禁止使用羟氯喹治疗新冠肺炎。

　　荷兰国家公共卫生与环境研究所27日发布公报说，过去24小时荷兰新增确诊病例190例，累计确诊45768例；新增死亡病例15例，累计死亡5871例。

　　比利时国家公共卫生研究所27日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例137例，累计确诊57592例；新增死亡病例36例，累计死亡9364例。该研究所在26日发布的新版治疗指南中，强烈建议不要使用羟氯喹来治疗新冠肺炎。

　　比利时联邦药品管理部门27日发布公报说，自今年3月以来已在比利时记录到8例可能因使用羟氯喹治疗新冠肺炎而导致不良反应的病例，3人心脏出现了不良反应，1人因羟氯喹和另一种药物引起的不良反应而死亡。

　　卢森堡政府27日发布报告说，过去24小时卢森堡新增确诊病例6例，累计确诊4001例；无新增死亡病例，累计死亡110例。

　　卢森堡卫生部门27日证实，卢森堡将不再允许使用羟氯喹来治疗新冠肺炎，因为近期研究表明，该药物不能有效应对新冠病毒，且可能诱发患者出现心脏疾病。

(责编：崔越、燕勐)
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