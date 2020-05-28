长沙：为世界媒体艺术产业注入鲜明东方活力

5月20日晚，在联合国教科文组织、中国联合国教科文组织全国委员会、长沙市人民政府、南京市人民政府共同举办线上“2020‘一带一路’青年创意与遗产论坛特别对话”活动的同时，长沙结合城市特色实时配套推出“C+C全球青年创新伙伴关系计划”及“体验长沙媒体艺术”驻留计划，并组织路演活动。

计划将聚焦CREATIVITY和CULTURE两大元素，以资金、政策、平台展示等多种措施为青年的发展提供机会，以持续举办“一带一路”青年创意和遗产论坛为载体，通过论坛IP、青年驻留计划、媒体艺术产业基金、媒体艺术节会活动、马栏山媒体艺术集聚区建设等5大举措，支持一批青年创意作品在论坛和媒体艺术节会活动中落地并展示给市民，为全球青年搭建交流互鉴和学习互通的平台，助推青年在创意和遗产领域做出积极贡献，推动长沙与世界各地的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。

“C+C全球青年创新伙伴关系计划”是“一带一路”青年创意与遗产论坛持续性成果和价值所在，是长沙打造“媒体艺术之都”城市品牌、推动“湖湘文化走出去”、建设“国家创新创意中心”的重要举措，更是长沙作为世界“媒体艺术之都”硬核实力的一个缩影。

中国首个世界“媒体艺术之都”

2004年，联合国教科文组织推出了“创意城市网络”文化项目，通过对成员城市促进当地文化发展的经验进行认可和交流，达到在全球化环境下倡导和维护文化多样性的目标。该项目分文学、电影、音乐、工艺与民间艺术、设计、美食、媒体艺术七大门类。

北京时间2017年11月1日凌晨，从联合国教科文组织传来喜讯，长沙从全球多个城市中脱颖而出，正式加入联合国教科文组织“创意城市网络”，成为中国首座获评世界“媒体艺术之都”称号的城市。这张重量级的国际城市名片，让长沙再一次汇聚全世界的目光。

国际媒体艺术属于当代艺术的一种新型表现形式，主要是指那些侧重利用现代科技、新媒体形式和新的观看方式来表现作品主题的艺术作品，具体分类包括数码艺术、电脑图绘艺术、电脑动画艺术、虚拟艺术、网络艺术、互动型艺术、电脑机械艺术、3D打印艺术以及应用了生物科技的艺术作品等。

媒体艺术成员城市在各自领域都有独特发展优势，比如以数字灯光节著称的里昂、走在科技和艺术前沿的奥地利林茨和法国昂吉、着重发展数字媒体和城市可持续发展的特拉维夫等。而文化创意则让世界读懂了长沙。

长沙又称“星城”，这座中国唯一历经 3000年城址不变的城市，千百年来一直闪耀着创意的火花。

3000年前，精美绝伦的青铜典范“四羊方尊”，代表着人类文明曾经达到的高度;1400年前，长沙人李畋点燃“烟火”，将战场上的火药变成“献给天空的情诗”;1000余年前，长沙的瓷器扬帆远航，在印度尼西亚发现的千年沉船“黑石号”见证了古代丝绸之路的历史。而今，数字视频、数字烟花、数字灯光等新媒体艺术的“灯火”照亮了长沙这座媒体艺术大舞台，不但拉近了城市与市民的距离，推动了文创产业的发展，更成为助推城市发展的重要手段。

“2018年以来，在长沙持续3年举办的‘一带一路’青年创意与遗产论坛暨长沙媒体艺术节，得到了联合国教科文组织及各国代表的高度赞赏。特别是2018年8月28日，习近平主席给参加论坛的青年代表回信，2019年论坛成果《长沙倡议》列入‘一带一路’高峰论坛成果清单，这些都给长沙以巨大鼓舞。”长沙市委宣传部相关负责人告诉《中国报道》记者。

推动文化创意产业实现可持续发展

自加入“创意城市网络”以来，长沙始终将联合国17个可持续发展目标、联合国教科文组织“创意城市网络”的宗旨作为制定发展策略的重要依据。以创意烟花、数字视频、动漫游戏、创意设计为主的四大领域与媒体艺术密切相关，带领长沙文化创意产业实现可持续发展。

烟花是中国文化的代表元素，现今也成为世界通用的文化符号和共通的情感表达。烟花制造业是长沙的传统优势产业。创意烟花是立足传统烟花制造业基础上，融入数字灯光、数字音乐和视觉设计等媒体艺术元素，打造出令人耳目一新的新媒体艺术烟花产品。与欧美等创意烟花领先的城市相比，长沙的创意烟花已经具备任何大型创意烟花设计及燃放能力。

2017年4月，白俄罗斯莫吉廖夫市与长沙市达成了友好城市意向后，“浏阳花炮”承担起了“文化大使”一职，焰火导演黄成与其他6家企业组成新丝路浏阳焰火燃放团，在莫吉廖夫市建城750周年这个重要节日，闪耀异国。

“那一刻我只想说特别自豪。”黄成说，“《茉莉花》和《浏阳河》的旋律在莫吉廖夫市奏响，浏阳花炮代表祖国在异地绽放，听到他们的欢呼和呐喊声时，你会感觉整个人有点颤抖。”

发展创意烟花产业，既为这座城市传统制造业转型升级提供范例，也是长沙发展新媒体艺术产业的重要支撑。

移动互联时代，数字视频产业迎来发展机遇，而数字视频中的视觉特效和3D动画制作，也是国际认可的媒体艺术形态。长沙是中国著名的电视视频内容生产大本营，在湖南广电、芒果TV、中广天择等视频服务龙头企业的带领下，2017年实现增加值接近10亿美元。长沙市政府每年投入约1.5亿美元打造具有国际竞争力的“中国视谷”——马栏山视频文创园，汇集全球媒体艺术领域的顶级资源，打造优势产业集聚区。2018长沙媒体艺术节上宣布设立的中国(马栏山)媒体艺术集聚区作为长沙媒体艺术核心区，正利用“创意城市网络”资源吸引全球的数字视频类媒体艺术人才和国际著名研究机构等高端资源入驻。

长沙坚持在转型中发展文化产业，推进文化产业供给侧结构性改革，以影视、出版、演艺、动漫为代表的媒体艺术产业集群迅速崛起。2019年规模以上文化企业营收1584.7亿。

“长沙正为世界媒体艺术产业注入鲜明东方活力，为推动中华优秀文化走向世界，做出探索与示范。”湖南省委常委、长沙市委书记胡衡华说，“长沙将进一步做大文化产业，加快推进文化产业园、媒体艺术小镇建设，打造全球媒体艺术创意洼地和产业孵化基地，让文化驱动成为长沙可持续发展的新引擎。”

文章来源：中国报道

(责编：张信凤、燕勐)