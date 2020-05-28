美国结束对伊朗多个民用核项目的制裁豁免

新华社华盛顿5月27日电（记者刘品然）美国国务卿蓬佩奥27日宣布美国将结束对伊朗多个民用核项目的制裁豁免。

蓬佩奥当天在一份声明中说，参与阿拉克核反应堆、德黑兰研究用核反应堆以及伊朗核废料出口项目的企业将不再获得制裁豁免，这些企业将有60天的过渡期来停止相关运作。

声明说，有关布什尔核电站的国际项目将获得90天的制裁豁免，以确保运行安全，但蓬佩奥强调美方将密切关注伊朗一切核活动，并可以随时对该豁免作出修改。他在声明中还宣布对伊朗原子能组织的两名研发人员实施制裁。

蓬佩奥称，结束制裁豁免的理由是伊朗方面“不可接受的核边缘政策”，他还警告伊朗涉核工作人员，为“伊朗核扩散机构”工作将面临制裁。

美方结束制裁豁免的最新决定立即遭到美国内分析人士的批评。前国务院官员、核问题专家马克·菲茨帕特里克认为，特朗普政府此举可能招致伊朗抛弃所有核限制。

目前有包括来自俄罗斯、欧洲国家在内的外国企业参与伊朗核设施的工作项目，以确保所有核活动出于民用目的。美国在2018年退出伊核协议后定期对相关项目给予制裁豁免。

2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。作为回应，伊朗自2019年5月起分阶段中止履行伊核协议部分条款。

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