人民网>>国际

综合消息：中东多国进一步“解封” 同时推行口罩强制令

2020年05月28日13:22  来源：新华网
 

　　新华社开罗5月27日电 综合新华社驻中东地区记者报道：随着斋月的结束，中东地区多个国家在进一步推进复工复产的同时，通过实施保持社交距离、强制佩戴口罩等措施来应对持续扩散的新冠疫情。

　　土耳其卫生部27日公布的数据显示，该国新增新冠确诊病例1035例，累计确诊159797例，累计死亡4431例，累计治愈122793例。

　　土耳其卫生部长科贾当日表示，该国新冠疫情已得到有效控制。他强调，有限度的社交生活是新的生活方式，所有人必须共同遵守。据土耳其媒体报道，伊斯坦布尔的著名景点蓝色清真寺将于29日再次向公众开放。

　　伊朗卫生部27日宣布，伊朗新增确诊病例2080例，累计确诊141591例，累计死亡7564例，累计治愈111176例。

　　伊朗国家疫情防控指挥部近日决定，包括餐厅、咖啡馆、公共浴室等高风险商业场所在内的所有行业26日起恢复营业。此前，伊朗绝大多数低风险商业设施已经恢复营业。

　　以色列卫生部27日晚发布数据显示，该国当天新增确诊病例36例，累计确诊16793例，当日无新增死亡病例，累计死亡281例，累计治愈14570例。

　　根据以色列总理办公室、财政部和卫生部26日晚发布的联合声明，该国餐馆、咖啡馆、酒吧、游泳池和旅游景点等27日可以重新开业，但必须严格遵守保持社交距离、佩戴口罩和卫生等方面的规定，同时需要张贴相关标志，违者将被处罚。

　　埃及卫生部27日称，埃及境内新增确诊病例910例，累计确诊19666例，累计死亡816例，累计治愈5205例。

　　据埃及媒体报道，24日至29日开斋节假期期间，埃及关闭所有商店、商场、沙滩和公园，并暂停省际交通以及所有公共交通。

　　根据沙特阿拉伯卫生部数据，27日沙特境内新增确诊病例1815例，累计确诊78541例，累计死亡425例，累计治愈51022例。

　　沙特卫生大臣陶菲克·拉比耶近日说，沙特将从28日开始实施新一阶段的疫情防控战略，分阶段放松管控措施，以逐步恢复正常生活。

　　黎巴嫩卫生部27日公布的数据显示，该国新增确诊病例21例，累计确诊1161例，累计死亡26例，累计治愈692例。

　　黎巴嫩卫生部长哈马德·哈桑近日表示，尽管该国最近出现病例数增速加快的情况，但黎巴嫩正“按部就班地朝着逐步恢复正常生活前进”。

　　黎巴嫩政府部门要求，民众外出必须佩戴口罩和保持安全社交距离。自5月29日起，如果民众外出没有佩戴口罩，将面临罚款。

　　阿曼疫情防控全国最高委员会27日宣布，从本月29日起，解除对首都马斯喀特所辖6个州实施的“禁足令”，以活跃当地和全国经济。该委员会当日还要求国有部门部分员工返回各自单位上班，各部门的出勤率不能低于50%。

　　巴勒斯坦总理阿什提耶25日宣布，巴政府决定从26日零时起解除疫情防控封锁。“解封”具体细节包括：撤除各省间设立的防控卡点；清真寺、教堂等宗教场所获准重开；法院、政府机构在开斋节假期结束后恢复上班；各级各类学校全面复学复课；所有商店恢复营业。（执笔记者：王健；参与记者：陈霖、王峰、陈文仙、吴丹妮、李良勇、涂一帆、杨元勇、熊思浩）

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved