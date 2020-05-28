综合消息：中东多国进一步“解封” 同时推行口罩强制令

新华社开罗5月27日电 综合新华社驻中东地区记者报道：随着斋月的结束，中东地区多个国家在进一步推进复工复产的同时，通过实施保持社交距离、强制佩戴口罩等措施来应对持续扩散的新冠疫情。

土耳其卫生部27日公布的数据显示，该国新增新冠确诊病例1035例，累计确诊159797例，累计死亡4431例，累计治愈122793例。

土耳其卫生部长科贾当日表示，该国新冠疫情已得到有效控制。他强调，有限度的社交生活是新的生活方式，所有人必须共同遵守。据土耳其媒体报道，伊斯坦布尔的著名景点蓝色清真寺将于29日再次向公众开放。

伊朗卫生部27日宣布，伊朗新增确诊病例2080例，累计确诊141591例，累计死亡7564例，累计治愈111176例。

伊朗国家疫情防控指挥部近日决定，包括餐厅、咖啡馆、公共浴室等高风险商业场所在内的所有行业26日起恢复营业。此前，伊朗绝大多数低风险商业设施已经恢复营业。

以色列卫生部27日晚发布数据显示，该国当天新增确诊病例36例，累计确诊16793例，当日无新增死亡病例，累计死亡281例，累计治愈14570例。

根据以色列总理办公室、财政部和卫生部26日晚发布的联合声明，该国餐馆、咖啡馆、酒吧、游泳池和旅游景点等27日可以重新开业，但必须严格遵守保持社交距离、佩戴口罩和卫生等方面的规定，同时需要张贴相关标志，违者将被处罚。

埃及卫生部27日称，埃及境内新增确诊病例910例，累计确诊19666例，累计死亡816例，累计治愈5205例。

据埃及媒体报道，24日至29日开斋节假期期间，埃及关闭所有商店、商场、沙滩和公园，并暂停省际交通以及所有公共交通。

根据沙特阿拉伯卫生部数据，27日沙特境内新增确诊病例1815例，累计确诊78541例，累计死亡425例，累计治愈51022例。

沙特卫生大臣陶菲克·拉比耶近日说，沙特将从28日开始实施新一阶段的疫情防控战略，分阶段放松管控措施，以逐步恢复正常生活。

黎巴嫩卫生部27日公布的数据显示，该国新增确诊病例21例，累计确诊1161例，累计死亡26例，累计治愈692例。

黎巴嫩卫生部长哈马德·哈桑近日表示，尽管该国最近出现病例数增速加快的情况，但黎巴嫩正“按部就班地朝着逐步恢复正常生活前进”。

黎巴嫩政府部门要求，民众外出必须佩戴口罩和保持安全社交距离。自5月29日起，如果民众外出没有佩戴口罩，将面临罚款。

阿曼疫情防控全国最高委员会27日宣布，从本月29日起，解除对首都马斯喀特所辖6个州实施的“禁足令”，以活跃当地和全国经济。该委员会当日还要求国有部门部分员工返回各自单位上班，各部门的出勤率不能低于50%。

巴勒斯坦总理阿什提耶25日宣布，巴政府决定从26日零时起解除疫情防控封锁。“解封”具体细节包括：撤除各省间设立的防控卡点；清真寺、教堂等宗教场所获准重开；法院、政府机构在开斋节假期结束后恢复上班；各级各类学校全面复学复课；所有商店恢复营业。（执笔记者：王健；参与记者：陈霖、王峰、陈文仙、吴丹妮、李良勇、涂一帆、杨元勇、熊思浩）

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